ССХ "Золотой початок": партнерства, испытания и подтвержденное лидерство

2025 год стал для селекционно-семеноводческого холдинга "Золотой початок" знаковым и по-настоящему результативным. Он объединил стратегические партнерства, масштабные полевые испытания и убедительные результаты, подтвердившие конкурентоспособность отечественной селекции в производственных условиях.

Одним из ключевых событий года стало заключение соглашения между ССХ "Золотой початок" и крупнейшей сетью дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион". Подписание состоялось в рамках международной выставки "ЮГАГРО-2025". Соглашение направлено на продвижение гибридов кукурузы и сортов сои "Золотого початка" и раскрытие их генетического потенциала за счет оптимальных систем минерального питания. В рамках партнерства предусмотрены совместные производственные и демонстрационные посевы, технологическое сопровождение и формирование региональных рекомендаций по возделыванию культур с учетом почвенно-климатических условий, агрофона и водного режима.

Еще одним важным шагом стало подписание соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией "Национальный семенной альянс" (НСА). Документ, подписанный в ноябре 2025 года в Краснодаре, закрепил намерения сторон развивать информационно-аналитическое взаимодействие, проводить совместные мероприятия, производственные испытания и обмен лучшими практиками. В числе приоритетных направлений - повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции, развитие научно-технического потенциала семеноводства и модернизация предприятий, работающих с семенами кукурузы, подсолнечника, сои и других культур.

Однако центральным событием года в Поволжье стали результаты полевых испытаний в рамках проекта "Агрополигоны Поволжья-2025".

По итогам испытаний в Пензенской области гибриды ССХ "Золотой початок" заняли лидирующие позиции с существенным отрывом от других участников. Испытания проходили в рамках проекта "Агрополигоны Поволжья-2025" на демонстрационном полигоне Зернового соевого союза, размещенном на базе хозяйства "Русмолко" - крупнейшего агропромышленного холдинга Поволжья.

Безоговорочным лидером испытаний стал гибрид "ЗП 192 МВ", созданный в рамках реализации КНТП по развитию селекции и семеноводства отечественных гибридов кукурузы. Его результат составил 139,4 ц/га при влажности зерна 26,5%. Высокие показатели также продемонстрировали:

- "ЗП 232 АМВ" - 123,3 ц/га;

- "ЗП 200 СВ" - 117,9 ц/га;

- "ЗП 182 МВ" - 117,5 ц/га.

Награждение за лучшие показатели урожайности кукурузы состоялось в Башмаковском районе Пензенской области.

Отдельного внимания заслуживает линейка новинок сезона-2025, которая уверенно чувствует себя в условиях Поволжья. Гибриды "ЗП 182 МВ", "ЗП 192 МВ", "ЗП 200 СВ" и "ЗП 232 АМВ" показали стабильные результаты, подтвердив адаптивность к региональным почвенно-климатическим условиям и высокий потенциал урожайности при производственном возделывании.