В Самарской области более 2000 семей воспользовались услугами пункта проката предметов для новорожденных

В Самарской области более 2000 семей воспользовались услугами нового социального сервиса — пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных в возрасте до полутора лет. Сервис начал работать меньше года назад. Вещи предоставляются бесплатно при минимальном пакете документов.

Мария Оссиала из Самары, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, недавно в третий раз стала мамой. Для младшей дочери семья взяла в прокате несколько предметов: коляску, матрас для кроватки, манеж и коляску-санки.

"Замечательная поддержка, — говорит молодая многодетная мама. — Все было довольно быстро. Я приехала в Комплексный центр социального обслуживания, оставила заявку, и через неделю мне привезли санки-коляску, манеж и матрасик. Честно говоря, я даже не ожидала, что коляска будет настолько хорошей. Все вещи новые, с доставкой до дома и абсолютно бесплатно. Мы с мужем в восторге".

Предметы из пункта проката можно взять на 6 месяцев с возможностью продления. Как пояснил директор Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Александр Постников, эта мера существенно снижает финансовую нагрузку на родителей. "Если семья берет стандартный набор — коляску, кроватку, матрас, манеж — то экономия составляет порядка 100 тысяч рублей. Вещи выдаются абсолютно бесплатно сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации", — отметил он.

В пункте проката доступны стерилизатор для бутылочек, автокресло, пеленальный стол, ходунки, санки и многое другое. Заявления принимают в отделениях Комплексных центров социального обслуживания по месту жительства.

Работа пункта проката организована в рамках национального проекта "Семья". Получить поддержку могут семьи участников СВО, многодетные семьи, одинокие родители, семьи, где родился первенец, студенческие и приемные семьи.

"Глава региона Вячеслав Федорищев объявил 2025 год Годом многодетной семьи. Эта мера, как и множество других, реализуемых на территории Самарской области, направлена на благополучие семей с детьми", — подчеркнул Александр Постников.

Напомним, что в Самарской области в настоящее время действует более 40 мер поддержки семей с детьми.