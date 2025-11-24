16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области более 2000 семей воспользовались услугами пункта проката предметов для новорожденных Господдержка помогает многодетным семьям Самарской области дать детям качественное образование "Ушам не поверите": Чебурашка подарит квартиру в Москве за покупки в "Пятёрочке" Авито и Национальный совет по корпоративному волонтерству заключили соглашение о сотрудничестве Авито и Skyeng разработали уроки о волонтерстве, помощи животным и экологии

Соцподдержка Общество

В Самарской области более 2000 семей воспользовались услугами пункта проката предметов для новорожденных

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области более 2000 семей воспользовались услугами нового социального сервиса — пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных в возрасте до полутора лет. Сервис начал работать меньше года назад. Вещи предоставляются бесплатно при минимальном пакете документов.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Мария Оссиала из Самары, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, недавно в третий раз стала мамой. Для младшей дочери семья взяла в прокате несколько предметов: коляску, матрас для кроватки, манеж и коляску-санки.

"Замечательная поддержка, — говорит молодая многодетная мама. — Все было довольно быстро. Я приехала в Комплексный центр социального обслуживания, оставила заявку, и через неделю мне привезли санки-коляску, манеж и матрасик. Честно говоря, я даже не ожидала, что коляска будет настолько хорошей. Все вещи новые, с доставкой до дома и абсолютно бесплатно. Мы с мужем в восторге".

Предметы из пункта проката можно взять на 6 месяцев с возможностью продления. Как пояснил директор Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Александр Постников, эта мера существенно снижает финансовую нагрузку на родителей. "Если семья берет стандартный набор — коляску, кроватку, матрас, манеж — то экономия составляет порядка 100 тысяч рублей. Вещи выдаются абсолютно бесплатно сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации", — отметил он.

В пункте проката доступны стерилизатор для бутылочек, автокресло, пеленальный стол, ходунки, санки и многое другое. Заявления принимают в отделениях Комплексных центров социального обслуживания по месту жительства.

Работа пункта проката организована в рамках национального проекта "Семья". Получить поддержку могут семьи участников СВО, многодетные семьи, одинокие родители, семьи, где родился первенец, студенческие и приемные семьи.

"Глава региона Вячеслав Федорищев объявил 2025 год Годом многодетной семьи. Эта мера, как и множество других, реализуемых на территории Самарской области, направлена на благополучие семей с детьми", — подчеркнул Александр Постников.

Напомним, что в Самарской области в настоящее время действует более 40 мер поддержки семей с детьми.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30