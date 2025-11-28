16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фонд X5 "Выручаем" поможет малообеспеченным семьям накрыть новогодний стол Новая мера соцподдержки позволила получить образование 55 участникам СВО "Письмо Дедушке Морозу": "Пятерочка" вновь запускает социальный проект В Самарской области более чем 2000 семей воспользовались услугами пункта проката предметов для новорожденных Господдержка помогает многодетным семьям Самарской области дать детям качественное образование

Соцподдержка Общество

Фонд X5 "Выручаем" поможет малообеспеченным семьям накрыть новогодний стол

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители Самарской области могут поддержать малоимущие семьи с детьми и помочь им с продуктами для новогоднего торжества. Благотворительную акцию "Праздник на стол" проводит фонд Х5 "Выручаем" совместно с "Движением Первых" в разных регионах страны.

Фото: предоставлено фондом X5 "Выручаем"

Новый год и Рождество наполняют наши дома теплом и уютом. В эти дни принято собираться за праздничным столом, угощать родных и близких. Но не у всех есть возможность купить продукты для любимых блюд.

"В этом году каждый может стать Дедом Морозом и исполнить чье-то очень простое и важное желание - устроить новогодний праздник для детей из малообеспеченных многодетных семей. Пусть волшебство придет в каждый дом!" - отметила президент фонда "Выручаем" Анна Скоробогатова.

Акция проходит в рамках всероссийского благотворительного проекта "Ёлка желаний". Его руководитель Тимур Сафин уверен, что благодаря такой инициативе удастся подарить заботу и новогоднее чудо тем, кто особенно в этом нуждается.

Семьи, которым нужна поддержка, могут оставить заявки на сайте елкажеланий.рф. Внести пожертвование можно до 25 декабря через сайт праздникнастол.рф. На деньги, поступившие от частных лиц и организаций, фонд "Выручаем" приобретет продуктовые сертификаты номиналом 5 тыс. рублей и вручит их адресатам. Кроме того, фонд добавит к собранной сумме собственные средства и дополнительно передаст малообеспеченным семьям 600 таких же сертификатов.

Впервые акция "Праздник на стол" прошла в 2024 году, тогда удалось поддержать более 3 тыс. семей. В их числе была и семья Марины Куксиной, которая рассказала: "Мы смогли тепло и радостно встретить Новый год, собрав за праздничным столом всю нашу большую семью и приготовив любимые блюда. Но самое важное - это было общение, улыбки детей, совместные фотографии и теплые воспоминания, к которым мы возвращаемся снова и снова".

Итоги нынешней акции фонд подведет в январе 2026-го.

Реклама. Благотворительный фонд "Выручаем", подробнее на сайте: выручаем.рф (12+)

Erid: 2VSb5yrH6bB 

ИНН 9722063172

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30