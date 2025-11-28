Фонд X5 "Выручаем" поможет малообеспеченным семьям накрыть новогодний стол

Жители Самарской области могут поддержать малоимущие семьи с детьми и помочь им с продуктами для новогоднего торжества. Благотворительную акцию "Праздник на стол" проводит фонд Х5 "Выручаем" совместно с "Движением Первых" в разных регионах страны.

Новый год и Рождество наполняют наши дома теплом и уютом. В эти дни принято собираться за праздничным столом, угощать родных и близких. Но не у всех есть возможность купить продукты для любимых блюд.

"В этом году каждый может стать Дедом Морозом и исполнить чье-то очень простое и важное желание - устроить новогодний праздник для детей из малообеспеченных многодетных семей. Пусть волшебство придет в каждый дом!" - отметила президент фонда "Выручаем" Анна Скоробогатова.

Акция проходит в рамках всероссийского благотворительного проекта "Ёлка желаний". Его руководитель Тимур Сафин уверен, что благодаря такой инициативе удастся подарить заботу и новогоднее чудо тем, кто особенно в этом нуждается.

Семьи, которым нужна поддержка, могут оставить заявки на сайте елкажеланий.рф. Внести пожертвование можно до 25 декабря через сайт праздникнастол.рф. На деньги, поступившие от частных лиц и организаций, фонд "Выручаем" приобретет продуктовые сертификаты номиналом 5 тыс. рублей и вручит их адресатам. Кроме того, фонд добавит к собранной сумме собственные средства и дополнительно передаст малообеспеченным семьям 600 таких же сертификатов.

Впервые акция "Праздник на стол" прошла в 2024 году, тогда удалось поддержать более 3 тыс. семей. В их числе была и семья Марины Куксиной, которая рассказала: "Мы смогли тепло и радостно встретить Новый год, собрав за праздничным столом всю нашу большую семью и приготовив любимые блюда. Но самое важное - это было общение, улыбки детей, совместные фотографии и теплые воспоминания, к которым мы возвращаемся снова и снова".

Итоги нынешней акции фонд подведет в январе 2026-го.