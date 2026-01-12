Самарских чиновников допрашивают в суде из-за качества ремонта в жилье для переселения

Суд Ленинского района Самары продолжил рассмотрение уголовного дела бывшего руководителя управления по жилищным вопросам департамента управления имуществом Самары Виктора Федоренчика. Его обвиняют в нескольких эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

На судебном заседании 12 января речь шла о приемке работ по ремонту квартир в пос. Озерный Куйбышевского района Самары. По версии следствия, работы подрядчика ООО "Лагерта" были приняты, хотя несколько квартир не отремонтировали.

Опросили в судебном заседании сотрудницу управления соцзащиты Анну Н. Ранее она трудилась под начальством Федоренчика. Как рассказала свидетельница, с "Лагертой" был контракт на выполнение текущего ремонта жилых помещений. Сотрудники учреждения, которым руководила Анна Н., выезжали на проверку хода работ. По словам Анны, не все контракты были выполнены.

"Специалист выезжал на место, делал фото и показывал Виктору Викторовичу Федоренчику. И если в каких-то квартирах не сделан ремонт, то Виктор Викторович должен был видеть, что там не сделано", — сказала Анна в начале заседания.

Сам Федоренчик в судебном заседании спросил у свидетельницы, на какие суммы были не доделаны работы на объектах. Он же уточнил, что в одной квартире был недоделан ремонт на 63 тысячи рублей, во второй — на сумму порядка 67 тысяч.

По словам Анны, подчиненные сотрудники выезжали на место для проверок работ и показывали фото Федоренчику.

"Вы направляли сотрудников проверять?", — спросил Федоренчик в заседании.

"Вы, Виктор Викторович, направляли иногда сами. Иногда говорили — кого", — ответила Анна.

По словам Федоренчика в подчинении Анны было менее десяти сотрудников. А по контракту ремонта дожидались 132 квартиры.

"А в каждую квартиру заходили Ваши сотрудники?", — уточнил Федоренчик.

"Не могу сказать, Вы могли кого-то другого отправить", — сообщила Анна.

"Кого я мог отправить, если в Ваших должностных инструкциях проверять ход работ? Это была Ваша работа — проверять ход работ", — парировал на это Федоренчик.

Далее Анна уточнила, каким именно образом фото "до" и "после" ремонта показывались Федоренчику. Мол, сотрудники показывали со своего телефона фото ей, потом скидывали в общую папку "Х". И, если Федоренчик спрашивал про ход каких-то работ, то Анна могла сказать, что фото в общей папке.

"В папку "Х" все складывалось и Виктор Викторович мог на большом экране посмотреть все. Может я приходила, может не я приходила. В папку выкладывал сотрудник со своего телефона", — уточнила Анна в ответ на вопросы.

"Вот по этим двум квартирам, которые инкриминируются Федоренчику, Вы фото смотрели?", — уточнил адвокат подсудимого.

"Я уже не помню", — сказала Анна.

Свидетельницу также просили уточнить, были ли случаи, что Федоренчик сам ехал проверять объект.

"Не знаю. Он мог отправить не только мой отдел, а и других сотрудников", — предположила свидетельница.

"Сотрудников ДУИ? Которых девять человек? Зачем бы Федоренчик их направлял делать работу, которая вверена Вашему подразделению?", — уточнил сам Федоренчик.

Со слов подсудимого, две квартиры, о которых идет речь в обвинении, были заселены. В том числе была поселена семья, которой требовалось жилье после пожара.

"Расторгнуть можно было контракт? А откуда Федоренчик мог знать о необходимости этих действий, кроме как из недр вашего подразделения? Гражданку с ее дочкой нужно было выселить на улицу с целью проведения работ на 63 тысячи?", — распалялся сам Федоренчик.

Любопытно, что со стороны адвоката подсудимого также прозвучал вопрос свидетельнице: "А Кальченко Вам давал указание, что по этим квартирам следователю говорить?". Кроме того, Федоренчик поинтересовался, известно ли ей, открывал ли он, Федоренчик, папку с фото "до" и "после" ремонта конкретно этих квартир. Также он уточнил, мог ли кто-то удалять фото из общей папки.

Допрос свидетельницы длился несколько часов и не был окончен. Остальную часть беседы было решено перенести на следующее заседание в суде.

Интересно, что суд по обвинению Федоренчика в таких эпизодах уже был, но решение обжаловали в разных инстанциях. Согласно публикации облсуда, одно из дел, касающихся обвинения Федоренчика, возвращали прокурору в июле 2024 года.