Апелляция еще раз рассмотрит дело экс-чиновника ДУИ Виктора Федоренчика

Во вторник, 23 апреля, Шестой кассационный суд отменил апелляционное постановление Самарского облсуда по делу бывшего замруководителя департамента управления имуществом Самары Виктора Федоренчика. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе кассационного суда.

Материалы дела направили на новое апелляционное рассмотрение.



Напомним, 19 апреля 2023 г. Ленинский районный суд признал Федоренчика виновным в двух эпизодах злоупотребления полномочиями. По версии обвинения, замруководителя ДУИ принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный Куйбышевского района Самары. И хотя несколько квартир не отремонтировали по муниципальному контракту с 2021 г., Федоренчик принял работы от подрядчика ООО "ЛАГЕРТА" без замечаний. Фирма получила 135 тыс. рублей из городского бюджета.

Виктору Федоренчику назначили полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и на два года запретили занимать определенные должности.

Жалобу на этот приговор подал адвокат Федоренчика. 11 августа 2023 г. апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила решение райсуда без изменения.

После этого защитник обратился в Шестой кассационный суд. Кассация отменила апелляционное постановление и направила материалы на новое рассмотрение в облсуд.

Это был уже второй приговор, вынесенный Федоренчику Ленинским райсудом. 18 октября 2022 г. суд посчитал, что экс-замруководителя ДУИ вместе с руководителем управления по жилищным вопросам Александром Гараниным организовали аферу с жильем. Несмотря на необходимость предоставить квартиры детям-инвалидам, сиротам и переселенцам из аварийного жилья, чиновники отдавали квартиры своим сотрудникам, которые затем приватизировали недвижимость.

В суде сотрудники ДУИ не признавали вины и утверждали, что не имели заинтересованности и вообще не могли обеспечить квартирами детей-сирот, так как имущества в фонде не было. При этом передачу квартиры сотрудникам и родственнице они считали законной.

Тогда экс-чиновнику назначили два года условно с испытательным сроком два года. Позже Самарский областной суд ужесточил наказание по одной из статей, и всего Федоренчик получил два года и месяц лишения свободы условно с тем же испытательным сроком.