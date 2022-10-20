В Самаре осудили двух экс-чиновников ДУИ

Ленинский районный суд Самары 19 октября вынес приговор по уголовному делу о злоупотреблениях чиновников городского департамента управления имуществом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Так, бывшего замруководителя признали виновным в нескольких эпизодах злоупотребления полномочиями, в том числе в сговоре с руководителем управления по жилищным вопросам департамента.

Махинации обнаружила прокуратура Самары в 2021 году. По версии правоохранителей, замруководителя ДУИ и руководитель управления по жилищным вопросам знали о многочисленных решениях судов о необходимости предоставить жилье детям-инвалидам, сиротам и переселенцам из аварийного жилья. Однако чиновники умышленно нарушали права этих граждан, а имеющиеся квартиры отдавали своим сотрудникам, которые позже приватизировали недвижимость.

Одну муниципальную квартиру предоставили родственнице чиновника в 2021 году.

После прокурорских проверок возбудили уголовные дела. В суде сотрудники ДУИ не признавали вину и заявляли, что не имели заинтересованности и все равно не могли обеспечить квартирами детей-сирот, так как имущества в фонде не было. Действия по передаче квартиры сотрудникам и родственнице они считали правомерными.

19 октября Ленинский районный суд признал экс-чиновников и назначил два и полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Обвиняемых уволили со службы в связи с утратой доверия еще в 2021 г. по представлению прокурора. Не согласившись с увольнением, они пытались восстановиться на работе через суд, но получили отказ.

В итоге прокуратура Самары обнаружила новые факты злоупотребления полномочиями со стороны одного из осужденных. Надзорное ведомство уже утвердило обвинительное заключение, дело направлено в Ленинский районный суд.

По версии следствия, замруководителя ДУИ принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный. При этом несколько помещений до сих пор не отремонтировали, хотя муниципальный контракт был заключен еще в 2021 году. Зато подрядчик ООО "ЛАГЕРТА" получил оплату 135 тыс. рублей.