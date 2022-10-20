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Суды Происшествия

В Самаре осудили двух экс-чиновников ДУИ

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары 19 октября вынес приговор по уголовному делу о злоупотреблениях чиновников городского департамента управления имуществом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Так, бывшего замруководителя признали виновным в нескольких эпизодах злоупотребления полномочиями, в том числе в сговоре с руководителем управления по жилищным вопросам департамента.

Махинации обнаружила прокуратура Самары в 2021 году. По версии правоохранителей, замруководителя ДУИ и руководитель управления по жилищным вопросам знали о многочисленных решениях судов о необходимости предоставить жилье детям-инвалидам, сиротам и переселенцам из аварийного жилья. Однако чиновники умышленно нарушали права этих граждан, а имеющиеся квартиры отдавали своим сотрудникам, которые позже приватизировали недвижимость.

Одну муниципальную квартиру предоставили родственнице чиновника в 2021 году.

После прокурорских проверок возбудили уголовные дела. В суде сотрудники ДУИ не признавали вину и заявляли, что не имели заинтересованности и все равно не могли обеспечить квартирами детей-сирот, так как имущества в фонде не было. Действия по передаче квартиры сотрудникам и родственнице они считали правомерными.

19 октября Ленинский районный суд признал экс-чиновников и назначил два и полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Обвиняемых уволили со службы в связи с утратой доверия еще в 2021 г. по представлению прокурора. Не согласившись с увольнением, они пытались восстановиться на работе через суд, но получили отказ.

В итоге прокуратура Самары обнаружила новые факты злоупотребления полномочиями со стороны одного из осужденных. Надзорное ведомство уже утвердило обвинительное заключение, дело направлено в Ленинский районный суд.

По версии следствия, замруководителя ДУИ принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный. При этом несколько помещений до сих пор не отремонтировали, хотя муниципальный контракт был заключен еще в 2021 году. Зато подрядчик ООО "ЛАГЕРТА" получил оплату 135 тыс. рублей.

Гид потребителя

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

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В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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