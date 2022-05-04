"Воровали у сирот": более 80 потерпевших допросит суд по делу об отчуждении жилья чиновниками

Сотрудники ДУИ раздавали муниципальные квартиры знакомым и родным, считают следователи.

Бывшие чиновники департамента управления имуществом Самары Виктор Федоренчик и Александр Гаранин с утра 4 мая шумно возмущаются на лестничном пролете в здании суда Ленинского района. Полноватые мужчины рассказывают друг другу и одному из адвокатов, как сильно они ни в чем не виноваты, хотя почему-то попали на скамью подсудимых.

А в это же время в зале суда возмущается толпа потерпевших, но уже совсем другим обстоятельством.

"Я с 2015 года имею на руках решение суда о том, что мне положено жилье. И с 2015 года не могу это жилье получить. А они своей Коноваловой квартиру отдали, она ее уже перепродала", — обиженно рассказывает сухонькая женщина слегка потряхивая рукой с какими-то документами.

"А почему им статьи уголовного кодекса самые серьезные не вменили?" — интересуется одна из потерпевших, не ясно у кого.

"А какие вы хотите для них? 105-тую, "Убийство"? — пытается шутить еще один адвокат чиновников.

Напомним, заместитель руководителя департамента управления имуществом Виктор Федоренчик и руководитель управления по жилищным вопросам департамента Александр Гаранин были уволены по представлению прокуратуры. В ведомстве рассказали, что чиновники должны были предоставлять муниципальное жилье сиротам и инвалидам. Но отдавали квартиры кому-то другому, иногда этот кто-то был из числа их коллег и родственников.

"По фактам злоупотреблений, связанных с неисполнением решений судов о предоставлении жилья детям-сиротам и инвалидам при наличии реальных возможностей к этому, в УМВД России по Самаре расследуется уголовное дело", — рассказывали в прокуратуре.

Это уголовное дело дошло до суда.

"Всего потерпевшими выступают 72 ребенка-сироты — они должны были получить квартиры вне очереди. Также потерпевшими признаны две семьи из аварийного жилья. Кроме того, не получили положенного жилья три семьи с детьми-инвалидами. Плюс не были исполнены два решения суда", — следует из обвинительного заключения, которое зачитывает помощник прокурора Самары Павел Лукин.

Две квартиры чиновники отдали своим сотрудницам. Как указывают следователи, есть отдельный фонд для нуждающихся в жилье (например, сюда входят сироты и инвалиды), а есть отдельный фонд для сотрудников. И вот квартиры из "сиротского" фонда отдали девушкам из ДУИ, а эту недвижимость приватизировали (и, по слухам, даже могли продать).

Осчастливили жильем в числе прочих и двоюродную сестру жены Федоренчика, хотя эта родственница была в очереди нуждающихся на 12 743 месте. Как она вообще попала в очередь, еще изучат во время судебного следствия. В некоторых случаях таинственным образом люди с последних мест очереди просто перемещались на первые — это все тоже еще будут разбирать в суде.

Пока же служители Фемиды определили порядок допроса десятков потерпевших и назначили новое заседание на 13 мая.

Интересно, что Гаранин и Федоренчик обжаловали увольнение в суде. Но восстановиться в должностях у них не вышло.

"Федоренчик полагает, что фактическим основанием для увольнения стало непринятие им мер по урегулированию конфликта интересов в части уведомления о трудоустройстве в МБУ Самары "ЦАУМС" на должность главного специалиста отдела учета нуждающихся граждан К. Паац, находящейся в свойстве с истцом (сводная сестра (по отцу) супруги истца)", — указано в решении суда.