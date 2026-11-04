"Салават Юлаев" разгромил ХК "Лада" в Уфе

В среду, 4 ноября, ХК "Лада" проиграл "Салавату Юлаеву" в выездном матче, сообщает пресс-служба автозаводцев.
В первом периоде Джек Родуолд и Александр Жаровский забросили по шайбе ворота волжан. В середине встречи Максим Загребин увеличил счет до 3:0.
На 51-й минуте Шелдон Ремпал в меньшинстве забросил четвертую шайбу в ворота "Лады". Он же на 56-й минуте уже в большинстве установил окончательный счет. 5:0, победа "Салавата Юлаева".
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