"Салават Юлаев" разгромил ХК "Лада" в Уфе

В среду, 4 ноября, ХК "Лада" проиграл "Салавату Юлаеву" в выездном матче, сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом периоде Джек Родуолд и Александр Жаровский забросили по шайбе ворота волжан. В середине встречи Максим Загребин увеличил счет до 3:0.

На 51-й минуте Шелдон Ремпал в меньшинстве забросил четвертую шайбу в ворота "Лады". Он же на 56-й минуте уже в большинстве установил окончательный счет. 5:0, победа "Салавата Юлаева".