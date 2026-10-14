И.о. гендиректора ХК "Лада" назначен Сергей Рабцун

Исполняющим обязанности генерального директора ХК "Лада" назначен Сергей Валериевич Рабцун.
"Клуб благодарит Виталия Юрьевича Злобина за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей деятельности", - говорится в сообщении пресс-служба хоккейного клуба.
Напомним, Злобин пришел на пост исполнительного директора ХК "Лада" в октябре 2025 года.
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