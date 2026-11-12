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Хоккей Спорт

"Лада" в овертайме победила ХК "Сочи"

СОЧИ. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 ноября, ХК "Лада" в выездном матче одержал победу над "Сочи", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Открыл счет на 15-й минуте Бен Кинг: канадский легионер "Лады" завершил быструю контратаку точным броском в дальний угол.

На 22-й минуте тольяттинцы увеличили свое преимущество: Никита Сетдиков бросил, а Вячеслав Основин добил шайбу с убойной дистанции. Гости ответили шайбой Дмитрия Кагарлицкого на 26-й минуте. Но, на 37-й минуте Сетдиков отправил третью шайбу в ворота южан. На 46-й минуте Матвей Гуськов сократил счет, подправив шайбу в ворота "Лады" после броска от синей линии. В середине третьего периода Александр Хохлачев сравнял счет.

Судьба встречи решилась в овертайме. На его четвертой минуте решающую шайбу забросил защитник "Лады" Юрий Паутов. Победа "Лады" со счетом 4:3.

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