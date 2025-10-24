Виталий Злобин назначен исполнительным директором ХК "Лада"

Виталий Злобин назначен на пост исполнительного директора ХК "Лада", сообщает пресс-служба клуба.
17 октября Злобин покинул должность генерального директора "Академии им. Б. П. Михайлова". Ранее работал в должности гендиректора ХК "Рязань" и главным тренером по хоккею в рязанской спортшколе "Олимпийский".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!