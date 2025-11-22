"Ладья" в первом матче проиграла "Локо-76"

21 ноября в Ярославле "Ладья" встречалась с местным "Локо-76".
В первом периоде хозяева схлопотали три удаления, но этим шансом тольяттинцы не смогли воспользоваться. Во втором периоде "Локо-76" забил один гол, который стал победным.
Послезавтра тольяттинская молодежка постарается взять реванш.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!