"Ладья" в первом матче проиграла "Локо-76"

21 ноября в Ярославле "Ладья" встречалась с местным "Локо-76".

В первом периоде хозяева схлопотали три удаления, но этим шансом тольяттинцы не смогли воспользоваться. Во втором периоде "Локо-76" забил один гол, который стал победным.

Послезавтра тольяттинская молодежка постарается взять реванш.