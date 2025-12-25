Тольяттинская "Лада" проиграла челябинскому "Трактору"

В четверг, 25 декабря, на стадионе "Лада-Арена" в Тольятти состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Лада" и ХК "Трактор" из Челябинска. Встреча завершилась победой гостей со счетом 6:1.

На 57-й секунде первого периода хоккеист "Лады" Иван Романов открыл счет во встрече. Гости смогли восстановить равенство в счете на 11 минуте за счете — шайбу в ворота противника забил Егор Коршков. На 18-й минуте периода Егор Коршков вывел "Трактор" вперед. На 19-й минуте отличился хоккеист "Трактора" Джош Ливо, а в начале второго периода Андрей Светлаков забросил четвертую шайбу. В середине третьего периода Виталий Кравцов довел счет до крупного. В конце игры Джош Ливо установил окончательный счет в матче.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги "Лада" встретится с "Авангардом" в гостях 28 декабря.