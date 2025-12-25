16+
Тольяттинская "Лада" проиграла челябинскому "Трактору" "Ладья" вновь оказалась сильнее "Локо-76" Артемий Кузнецов: "Мы имеем все возможности, чтобы бороться за кубок" Раиль Мустафин: "Удачно, что удалось забить" ЦСК ВВС переиграл красноярский "Сокол" - 3:1

Хоккей Спорт

Тольяттинская "Лада" проиграла челябинскому "Трактору"

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 25 декабря, на стадионе "Лада-Арена" в Тольятти состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Лада" и ХК "Трактор" из Челябинска. Встреча завершилась победой гостей со счетом 6:1.

На 57-й секунде первого периода хоккеист "Лады" Иван Романов открыл счет во встрече. Гости смогли восстановить равенство в счете на 11 минуте за счете — шайбу в ворота  противника забил Егор Коршков. На 18-й минуте периода Егор Коршков вывел "Трактор" вперед. На 19-й минуте отличился хоккеист "Трактора" Джош Ливо, а в начале второго периода Андрей Светлаков забросил четвертую шайбу. В середине третьего периода Виталий Кравцов довел счет до крупного. В конце игры Джош Ливо установил окончательный счет в матче.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги "Лада" встретится с "Авангардом" в гостях 28 декабря. 

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

