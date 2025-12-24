"Ладья" на домашнем льду взяла верх над "Локо-76"

Во вторник, 23 декабря, "Ладья" на домашнем льду оказалась сильнее "Локо-76", сообщает пресс-служба автозаводцев.
Счет встречи был открыт только на старте второго периода. С передач Марата Павлова и Савелия Ивонина большинство реализовал Михаил Лисенков — 1:0. Однако удержать счет на табло не удалось и соперник сравнял на второй минуте третьего периода. Следом пошла череда удалений у гостей и тольяттинцы шансом таким — воспользовались. Никита Сташевский вывел "Ладью" вперед и поставил точку в этом непростом матче.
В среду, 24 декабря, состоится повторный матч.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!