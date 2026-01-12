16+
Хоккей Спорт

"Ладья" одержала вторую победу над "Молотом"

ТОЛЬЯТТИ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 11 января, "Ладья" вновь встречалась с МХК "Молот" и одержала победу со счетом — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0), сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Уже на второй минуте игрок "Молота" попал шайбой в своего голкипера, от которого шайба оказалась в воротах пермяков (автором гола объявлен Никита Сташевский). На 15-й минуте Федор Горшков подобрал шайбу после своего же броска и отправил ее в ворота гостей. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами в большинстве: на гол пермяка Дениса Федяева точным броском ответил Александр Бажухин. В середине третьего периода Семен Малков установил окончательный счет, забросив свою первую шайбу за "Ладью". 4:1, победа "Ладьи". 

