"Ладья" одержала вторую победу над "Молотом"

В воскресенье, 11 января, "Ладья" вновь встречалась с МХК "Молот" и одержала победу со счетом — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0), сообщает пресс-служба автозаводцев.
Уже на второй минуте игрок "Молота" попал шайбой в своего голкипера, от которого шайба оказалась в воротах пермяков (автором гола объявлен Никита Сташевский). На 15-й минуте Федор Горшков подобрал шайбу после своего же броска и отправил ее в ворота гостей. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами в большинстве: на гол пермяка Дениса Федяева точным броском ответил Александр Бажухин. В середине третьего периода Семен Малков установил окончательный счет, забросив свою первую шайбу за "Ладью". 4:1, победа "Ладьи".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!