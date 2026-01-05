Павел Десятков о проигрыше "Лады" в Шанхае: "Мне стыдно за текущее положение дел"

В понедельник, 5 января, в Шанхае хоккеисты "Лады" сыграли с "Драконами".

Хозяева льда открыли счет уже на третьей минуте, а на 15 минуте удвоили преимущество. Во втором периоде, на 23 минуте, Иван Савчик наконец отправил шайбу в ворота "Драконов". На 43 минуте тольяттинцы сравняли счет. Однако в середине третьего периода хозяева воспользовались ошибкой "Лады" и забили еще раз. Эта шайба стала последней в игре. Итоговый счет — 2:3.

Главный тренер "Лады" Павел Десятков прокомментировал матч: "Мы крайне неудачно начали матч и быстро уступили 0:2. Потратили много сил, чтобы вернуться в игру и сравнять счет. Когда матч уже шел "до гола", допустили решающую ошибку.

Честно скажу: я сильно переживаю за результаты команды и за качество нашей игры. Есть хоккеисты, которые позволяют себе выключаться из борьбы прямо по ходу матча — это вызывает у меня серьезное негодование.

Мне стыдно за текущее положение дел. За всю жизнь я не проигрывал столько — ни как игрок, ни как тренер. Но бросить родной клуб я не могу и не собираюсь. Я уверен, что выбраться из этой ситуации можно только через работу — находя правильные решения, правильных игроков и правильные возможности".

Следующую игру тольяттинцы проведут 7 января с ХК "Сочи".