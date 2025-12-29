16+
Хоккей Спорт

"Ладья" дважды обыграла "АКМ-Новомосковск"

ТУЛА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В минувшие выходные "Ладья" дважды встречалась с тульским ХК "АКМ-Новомосковск", сообщает пресс-служба автозаводцев. Обе встречи, прошедшие в г. Новомосковск Тульской области, завершились победой тольяттинского клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В субботу, 27 декабря, в первом периоде тольяттинцы забросили две безответные шайбы. Отличились Владислав Федоров и Дмитрий Линейцев. На старте второго периода Александр Бажухин забил третий гол в ворота соперника. За 11 минут до конца матча хозяева одну шайбу отквитали, но через 9 секунд Линейцев оформил дубль — 4:1. На 58-й минуте хозяева забили еще один гол, потом сняли вратаря и получили пятую шайбу в свои ворота. Михаил Лисенков поставил точку в этой встрече — 2:5.

В воскресенье, 28 декабря, "Ладья" открыла счет во втором периоде усилиями Федора Горшкова. Хозяева сравняли счет лишь в середине третьего периода. Игра перешла в овертайм, где так же не удалось выявить победителя. В серии буллитов Федор Горшков принес победу тольяттинской команде.

