Людмила Тархова не смогла снизить наказание через суд

Суд Куйбышевского района Самары рассмотрел ходатайство Людмилы Тарховой. По информации суда, она просила о снижении наказания в связи с применением нового закона.

По данным суда района, судья Наталья Прошина отказала в просьбе осужденной. На сайте облсуда пока не было информации об обжаловании решения.

Напомним, 19 декабря 2022 г. Ленинский районный суд Самары признал дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмилу виновной в вымогательстве 200 млн руб. у депутата Александра Милеева. Суд установил, что с декабря 2020 г. по май 2021 г. Тархова вместе с "неустановленным лицом" требовала от Милеева деньги, угрожая в противном случае распространить в СМИ компромат на него. В итоге Тархову приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд отказал потерпевшему в решении о компенсации морального вреда. Оспорить это решение в апелляции не получилось. 30 мая 2023 г. областной суд согласился с приговором.

После этого женщина и ее адвокаты подали кассационные жалобы. Представление подала и прокуратура — надзорное ведомство просило отменить судебные решения по гражданскому иску и передать его для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. В итоге кассационный суд встал на сторону прокуратуры по вопросу компенсации — гражданский иск отправили в суд первой инстанции. Людмиле Тарховой тогда не удалось оспорить назначенный срок.

Позже отец Людмилы Виктор Тархов и его супруга были убиты. По обвинению в этом арестована их внучка и дочь Людмилы Тарховой Екатерина Тархова.