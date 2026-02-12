Людмила Тархова не смогла снизить наказание через суд

Суд Куйбышевского района Самары рассмотрел ходатайство Людмилы Тарховой. По информации суда, она просила о снижении наказания в связи с применением нового закона.
По данным суда района, судья Наталья Прошина отказала в просьбе осужденной. На сайте облсуда пока не было информации об обжаловании решения.
Напомним, 19 декабря 2022 г. Ленинский районный суд Самары признал дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмилу виновной в вымогательстве 200 млн руб. у депутата Александра Милеева. Суд установил, что с декабря 2020 г. по май 2021 г. Тархова вместе с "неустановленным лицом" требовала от Милеева деньги, угрожая в противном случае распространить в СМИ компромат на него. В итоге Тархову приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд отказал потерпевшему в решении о компенсации морального вреда. Оспорить это решение в апелляции не получилось. 30 мая 2023 г. областной суд согласился с приговором.
После этого женщина и ее адвокаты подали кассационные жалобы. Представление подала и прокуратура — надзорное ведомство просило отменить судебные решения по гражданскому иску и передать его для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. В итоге кассационный суд встал на сторону прокуратуры по вопросу компенсации — гражданский иск отправили в суд первой инстанции. Людмиле Тарховой тогда не удалось оспорить назначенный срок.
Позже отец Людмилы Виктор Тархов и его супруга были убиты. По обвинению в этом арестована их внучка и дочь Людмилы Тарховой Екатерина Тархова.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.