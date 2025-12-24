16+
ЦСК ВВС переиграл красноярский "Сокол" — 3:1

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ.
Во вторник, 23 декабря, во дворце спорта им. Высоцкого прошел матч регулярного сезона чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между ЦСК ВВС и "Соколом".

Уже в начале первого периода гости вышли вперед, Кирилл Казаков сильным броском низом прошил ворота Попова — 0:1. Самарцы дважды играли в большинстве, но свои моменты не реализовали. 

В середине второй двадцатиминутки волжане сравняли счет, с передачи Гришакова шайбу забросил Раиль Мустафин — 1:1.

В третьем периоде самарцы вышли вперед, Владимир Барабанова отдал под удар Петрову, и Глеб пробил точно в "домик" — 2:1. Точку поставили хозяева, Дяденькин вышел 1 на 1 с вратарем красноярцев и без проблем занес шайбу в ворота — 3:1.

Волжане поднялись на 7 строчку в турнирной таблице с 48 очками. 

Следующий матч "лётчики" проведут 25 декабря дома против новокузнецкого  "Металлурга".

