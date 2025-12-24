ЦСК ВВС переиграл красноярский "Сокол" — 3:1

Во вторник, 23 декабря, во дворце спорта им. Высоцкого прошел матч регулярного сезона чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между ЦСК ВВС и "Соколом".
Уже в начале первого периода гости вышли вперед, Кирилл Казаков сильным броском низом прошил ворота Попова — 0:1. Самарцы дважды играли в большинстве, но свои моменты не реализовали.
В середине второй двадцатиминутки волжане сравняли счет, с передачи Гришакова шайбу забросил Раиль Мустафин — 1:1.
В третьем периоде самарцы вышли вперед, Владимир Барабанова отдал под удар Петрову, и Глеб пробил точно в "домик" — 2:1. Точку поставили хозяева, Дяденькин вышел 1 на 1 с вратарем красноярцев и без проблем занес шайбу в ворота — 3:1.
Волжане поднялись на 7 строчку в турнирной таблице с 48 очками.
Следующий матч "лётчики" проведут 25 декабря дома против новокузнецкого "Металлурга".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!