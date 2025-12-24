Раиль Мустафин: "Удачно, что удалось забить"

После победы над "Соколом" (3:1) нападающий ЦСК ВВС Раиль Мустафин подвел итоги встречи, а также высказался о личной статистике и ключевом моменте игры.
— Матч был очень трудовой. В начале наших защитников убрали из заявки, и по ходу игры ребята по причине травм убывали, и поэтому приходилось искать внутренние резервы. Каждый бился за команду, как итог, результат на табло.
— В первом периоде были моменты, когда играли в большинстве, но подводила реализация. Можно ли сказать, что твоя шайба стала ключевым моментом в матче?
— Считаю, что с любым голом игра также бы пошла. К этому все шло, мы больше давили на ворота соперника. Удачно, что удалось забить. Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается.
— Ты с Владимиром Барабановым делишь первую строчку в гонке бомбардиров в команде (по 9 шайб). Есть ли цель его обогнать и ставишь ли ты определенные планки на сезон?
— На это во время сезона не обращаю внимания, с кем там посоревноваться. Такого нет. Каждый делает свою работу. Мы идем вровень, здорово, но у нас еще Андрей Гришаков есть. Он у нас мастер (смеется).
