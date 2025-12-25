"Ладья" вновь оказалась сильнее "Локо-76"

В среду, 24 декабря, "Ладья" в повторном матче снова взяла верх над "Локо-76", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В первом периоде болельщики заброшенных шайб не увидели. Команды наверстали всё во втором периоде. На одну шайбу хоккеистов из Ярославля, тольяттинцы ответили двумя. Авторами голов стали Артем Постовой и Егор Меркесов. В третьем периоде за 30 секунд до конца встречи гости сняли вратаря и в большинстве смогли сравнять счет. Игра перешла в овертайм, где не удалось выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева льда. Победный бросок оформил Марат Павлов.