"Ладья" вновь оказалась сильнее "Локо-76"

В среду, 24 декабря, "Ладья" в повторном матче снова взяла верх над "Локо-76", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
В первом периоде болельщики заброшенных шайб не увидели. Команды наверстали всё во втором периоде. На одну шайбу хоккеистов из Ярославля, тольяттинцы ответили двумя. Авторами голов стали Артем Постовой и Егор Меркесов. В третьем периоде за 30 секунд до конца встречи гости сняли вратаря и в большинстве смогли сравнять счет. Игра перешла в овертайм, где не удалось выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева льда. Победный бросок оформил Марат Павлов.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!