"Лада" уступила "Автомобилисту" в последней игре года

ЕКАТЕРИНБУРГ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 30 декабря, в Екатеринбурге хоккеисты "Лады" сыграли с "Автомобилистом".

Тольяттинцы открыли счет на седьмой минуте — Томаш Юрчо броском в ближний угол реализовал большинство. На девятой минуте "Лада" провела быструю контратаку, которую завершил Райли Савчук — 2:0. К 14 минуте хозяева восстановили равновесие. Однако до перерыва на 16 минуте Савчук оформил дубль, и первый период волжане закончили с преимуществом в одну шайбу.

Во втором игровом отрезке, на 28 минуте "Автомобилист" отыграл одну шайбу, сравняв счет — 3:3. А на 45 хозяева льда забили еще раз и вышли вперед. Тольяттинцам же не удалось забить ни разу за второй и третий период. В концовке волжане заменили голкипера шестым полевым игроком и имели шанс сравнять счет, но "Автомобилиста" выручил голкипер. Вскоре у "Лады" последовало удаление. В итоге игра закончилась провалом тольяттинцев — 3:4.

Следующую игру "Лада" проведет уже в новом году — 3 января в Череповце против "Северстали".

