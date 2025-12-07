"Лада" проиграла "Северстали"

В воскресенье, 7 декабря, ХК "Лада" встречался с ХК "Северсталь".
Тольяттинцы открыли счет на девятой минуте — Андрей Алтыбармакян с пятака отправил шайбу в ворота "Северстали". На 13-й минуте Михаил Ильин сравнял счет. Во второй раз волжанам удалось выйти вперед на 25-й минуте — Томаш Юрчо добил шайбу после броска партнера.
На последней минуте второго периода череповчане вновь сравняли счет: Адам Лишка добил шайбу, отбитую Иваном Бочаровым. Он же на 41-й минуте вывел череповчан вперед. Эта шайба оказалась последней в матче, несмотря на все старания соперников.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!