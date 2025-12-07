"Лада" проиграла "Северстали"

В воскресенье, 7 декабря, ХК "Лада" встречался с ХК "Северсталь".

Тольяттинцы открыли счет на девятой минуте — Андрей Алтыбармакян с пятака отправил шайбу в ворота "Северстали". На 13-й минуте Михаил Ильин сравнял счет. Во второй раз волжанам удалось выйти вперед на 25-й минуте — Томаш Юрчо добил шайбу после броска партнера.

На последней минуте второго периода череповчане вновь сравняли счет: Адам Лишка добил шайбу, отбитую Иваном Бочаровым. Он же на 41-й минуте вывел череповчан вперед. Эта шайба оказалась последней в матче, несмотря на все старания соперников.