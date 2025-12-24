16+
Хоккей Спорт

Артемий Кузнецов: "Мы имеем все возможности, чтобы бороться за кубок"

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После победы над "Соколом" (3:1) нападающий ХК ЦСК ВВС Артемий Кузнецов прокомментировал игру своей команды, а также поделился ожиданиями от игры с "Металлургом".

— Эмоции только положительные, одержали победу, это самое главное. Перед игрой произошло небольшое недопонимание, у нас двое игроков не смогли сыграть из-за заявки. Также сегодня некоторые ребята получили травмы, в том числе я, в конце. Это немного расстраивает.

— Недавно команду покинули Маслов, Государев, Лоуренс и Савватеев. Это как-то влияет на команду психологически?

— Конечно, всегда тяжело прощаться с друзьями, с партнерами. Но это хоккей, здесь каждый выбирает, где ему удобнее и лучше. Я считаю, что это часть жизни хоккеиста, и нужно наоборот, не расстраиваться, а поддержать и пожелать удачи в новом коллективе. Если будем играть против друг друга, то, конечно же, будут хорошие эмоции. Всегда приятно играть против друзей и особенно приятно их обыгрывать.

— В том сезоне команда заняла 28 место по итогам регулярки, сейчас ЦСК ВВС идет на седьмой строчке. Вы обращаете внимание на турнирную таблицу, так как скоро плей-офф?

— Конечно, каждый смотрит положение в таблице. Многие хотят подниматься как можно выше, попадать в плей-офф и бороться за кубок — это цель любой команды. Мы стараемся, играем, у нас хорошая команда, много ребят с опытом игры в КХЛ и в национальной сборной. Мы имеем все возможности, чтобы бороться за кубок. 

— Следующий матч будет против новокузнецкого "Металлурга" — одного из лидеров чемпионата. Какие ожидания от этот матч? Какие предчувствия?

— Не знаю, мы гадать не умеем с ребятами, но мы будем подходить к цели, и только побежать. "Металлург" — это сильная команда, которую всегда приятно обыгрывать, и такие победы сплачивают.

