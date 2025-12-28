Хоккеисты "Лады" проиграли в Омске "Авангарду"

В воскресенье, 28 декабря, в Омске хоккеисты "Лады" встретились с "Авангардом".
Первый период прошел без забитых шайб. Счет открыли тольяттинцы на 31 минуте. Однако до конца отрезка хозяева поля успели отыграться — 1:1.
Во втором периоде, на 42 минуте, волжане во второй раз вышли вперед, реализовав большинство. Хозяева быстро восстановили равновесие, но в середине второго периода Андрей Алтыбармакян в большинстве добил еще одну шайбу в ворота "Авангарда". На 57 минуте Эндрю Потуральски в большинстве опять сравнял счет — 3:3.
В овертайме сибиряки две минуты атаковали в большинстве, но оборона "Лады" выстояла. Исход игры решился в серии буллитов, "Авангард" вырвал себе победу. Итоговый счет матча — 3:4Б.
