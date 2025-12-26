ЦСК ВВС проиграли новокузнецкому "Металлургу" — 0:1 Б

В четверг, 25 декабря, во дворце спорта им. Высоцкого прошел матч регулярного сезона чемпионата всероссийской хоккейной лиги между ЦСК ВВС и "Металлургом".

В первом периоде владение было за самарцами. Хозяева 11 раз бросили в створ, но команды ушли на перерыв с нулями на табло.

Во второй двадцатиминутке начало было за подопечными Андрея Лунева, и гости даже имели голевой момент, нападающий гостей выходил 1 на 1 с Устименко, но Кирилл вовремя подставил щиток. У "летчиков" был шанс открыть счет, но Подскребалин уверенно сыграл на выходе.

В третьем периоде игра была равной, моменты возникали у обеих команд, а гости дважды были в большинстве, но основное время закончилось в ничью, и матч перешел в овертайм. В пятиминутке команды не смогли выявить кто сильнее, и только в серии послематчевых буллитов победу одержали гости — 0:1. Отличились Шалыгин и Соколов.

Волжане опустились на 8 строчку в турнирной таблице с 49 очками.

Следующий матч "летчики" проведут 27 декабря дома. Соперником станет "Динамо-Алтай" (Барнаул).