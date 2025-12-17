В составе ХК "Лада" произошли изменения

В составе хоккейного клуба "Лада" произошли изменения, сообщает пресс-служба клуба.
Нападающий Джошуа Лоуренс расторг контракт с автозаводцами по соглашению сторон.
А ряды защиты пополнил Александр Лукин, перешедший в тольяттинский клуб по обмену из "Сибири".
Александру 21 год, он является воспитанником подмосковного "Витязя". Два сезона Александр провел за океаном в составе "Норт-Бэй Батталион" (Хоккейная лига Онтарио). За 124 матча защитник набрал 18 (6+12) очков при показателе полезности +14, дважды выходил в плей-офф. В КХЛ Лукин провел за "Сибирь" 35 матчей и набрал 3 очка.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!