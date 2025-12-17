16+
Хоккей Спорт

В составе ХК "Лада" произошли изменения

ТОЛЬЯТТИ. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В составе хоккейного клуба "Лада" произошли изменения, сообщает пресс-служба клуба.

Нападающий Джошуа Лоуренс расторг контракт с автозаводцами по соглашению сторон.

А ряды защиты пополнил Александр Лукин, перешедший в тольяттинский клуб по обмену из "Сибири".

Александру 21 год, он является воспитанником подмосковного "Витязя". Два сезона Александр провел за океаном в составе "Норт-Бэй Батталион" (Хоккейная лига Онтарио). За 124 матча защитник набрал 18 (6+12) очков при показателе полезности +14, дважды выходил в плей-офф. В КХЛ Лукин провел за "Сибирь" 35 матчей и набрал 3 очка.

