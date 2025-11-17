"Ладья" проиграла "Тюменскому легиону"

17 ноября "Ладья" провела повторный матч с "Тюменским Легионом".
Напомним, что в первой встрече победу одержали тольяттинцы.
Счет встречи открыли гости на старте второго периода. "Ладье" хватило четырех минут, чтобы сравнять цифры на табло. С передач Егора Меркесова и Ивана Медведева шайбу забросил Алексей Щербаков.
Под занавес периода гости вырвались вперед, реализовав большинство. В заключительной двадцатиминутке хозяева льда приложили много усилий, чтобы выиграть этот матч, но "Тюменский легион" все-таки смог взять реванш.
Следующий соперник тольяттинцев — "Локо-76". Игры пройдут в Ярославле 21 и 23 ноября.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!