"Ладья" проиграла "Тюменскому легиону"

17 ноября "Ладья" провела повторный матч с "Тюменским Легионом".

Напомним, что в первой встрече победу одержали тольяттинцы.

Счет встречи открыли гости на старте второго периода. "Ладье" хватило четырех минут, чтобы сравнять цифры на табло. С передач Егора Меркесова и Ивана Медведева шайбу забросил Алексей Щербаков.

Под занавес периода гости вырвались вперед, реализовав большинство. В заключительной двадцатиминутке хозяева льда приложили много усилий, чтобы выиграть этот матч, но "Тюменский легион" все-таки смог взять реванш.

Следующий соперник тольяттинцев — "Локо-76". Игры пройдут в Ярославле 21 и 23 ноября.