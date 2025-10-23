Состав хоккейной "Лады" пополнил Павел Гоголев из "Сибири"

"Лада" и "Сибирь" произвели обмен: нападающий Павел Гоголев продолжит карьеру в тольяттинской команде, передает пресс-служба ХК "Лада".
Взамен новосибирский клуб получит денежную компенсацию.
Гоголеву 25 лет, нападающий провел в КХЛ 119 матчей, в которых набрал 26 (13+13) очков.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!