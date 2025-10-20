В Свердловской области стартовал Кубок Губернатора по мини-хоккею с мячом

17 октября в Первоуральске состоялось торжественное открытие турнира "Кубок Губернатора Свердловской области по мини-хоккею с мячом" среди сильнейших молодежных команд России.

Уже во второй раз Первоуральск стал площадкой для проведения одного из самых ярких спортивных событий региона. В 2025 году за престижный трофей поборются пять команд Высшей лиги: архангельский "Водник-2", кировская "Родина-2", краснотурьинский "Маяк", ульяновская "Волга-2" и хозяева льда — "Уральский Трубник".

На торжественной церемонии открытия от имени губернатора Свердловской области обратился первый заместитель губернатора Алексей Викторович Шмыков. Он поблагодарил АО "Хромпик" за активную поддержку развития хоккея в регионе и пожелал всем участникам Кубка Губернатора успехов.

Председатель Совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов направил приветствие участникам турнира, в котором отметил: "Наша общая задача с местной властью — не просто поддерживать спорт, а создавать живое наследие. Чтобы через 10-20 лет сегодняшние мальчишки с гордостью говорили, что именно здесь, на этом льду, начался их путь. Инвестируя в здоровые традиции сейчас, мы строим здоровое будущее для всего региона".

В рамках открытия турнира состоялось чествование серебряных призеров Кубка России хоккейного клуба. Команда "СКА-Уральский Трубник" из Первоуральска, основанная в 1936 году, смогла пробиться в финал национального Кубка — настоящий спортивный триумф, который войдёт в историю клуба и российского хоккея с мячом.

Впервые в Ледовом дворце спорта Первоуральска прозвучала песня о русском хоккее, специально написанная для церемонии открытия. Живое исполнение сопровождалось ярким выступлением фигуристов и воспитанников Академии "Уральский Трубник".

Особенностью турнира в этом году стало использование ворот размером 2 на 1,8 метра, что, по мнению организаторов, должно увеличить зрелищность игр.

Матчи турнира пройдут с 17 по 20 октября, а финал и церемония награждения победителей состоятся 20 октября.

Проведение турнира столь высокого уровня стало возможным благодаря поддержке правительства Свердловской области и официальному партнерству АО "Хромпик", входящего в состав Группы компаний "Полипласт".