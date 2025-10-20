16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Свердловской области стартовал Кубок Губернатора по мини-хоккею с мячом "Лада" проиграла в Нижнем Новгороде "Торпедо" — 3:5 ХК "Лада" проиграл в Хабаровске И.о. главного тренера "Ладьи" назначен Владимир Тарасов Защитник Даниил Бокун пополнил состав ХК "Лада"

Хоккей Спорт

В Свердловской области стартовал Кубок Губернатора по мини-хоккею с мячом

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

17 октября в Первоуральске состоялось торжественное открытие турнира "Кубок Губернатора Свердловской области по мини-хоккею с мячом" среди сильнейших молодежных команд России.

Фото: Александр Фокин

Уже во второй раз Первоуральск стал площадкой для проведения одного из самых ярких спортивных событий региона. В 2025 году за престижный трофей поборются пять команд Высшей лиги: архангельский "Водник-2", кировская "Родина-2", краснотурьинский "Маяк", ульяновская "Волга-2" и хозяева льда — "Уральский Трубник".

На торжественной церемонии открытия от имени губернатора Свердловской области обратился первый заместитель губернатора Алексей Викторович Шмыков. Он поблагодарил АО "Хромпик" за активную поддержку развития хоккея в регионе и пожелал всем участникам Кубка Губернатора успехов.

Председатель Совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов направил приветствие участникам турнира, в котором отметил: "Наша общая задача с местной властью — не просто поддерживать спорт, а создавать живое наследие. Чтобы через 10-20 лет сегодняшние мальчишки с гордостью говорили, что именно здесь, на этом льду, начался их путь. Инвестируя в здоровые традиции сейчас, мы строим здоровое будущее для всего региона".

В рамках открытия турнира состоялось чествование серебряных призеров Кубка России хоккейного клуба. Команда "СКА-Уральский Трубник" из Первоуральска, основанная в 1936 году, смогла пробиться в финал национального Кубка — настоящий спортивный триумф, который войдёт в историю клуба и российского хоккея с мячом.

Впервые в Ледовом дворце спорта Первоуральска прозвучала песня о русском хоккее, специально написанная для церемонии открытия. Живое исполнение сопровождалось ярким выступлением фигуристов и воспитанников Академии "Уральский Трубник".

Особенностью турнира в этом году стало использование ворот размером 2 на 1,8 метра, что, по мнению организаторов, должно увеличить зрелищность игр.

Матчи турнира пройдут с 17 по 20 октября, а финал и церемония награждения победителей состоятся 20 октября.

Проведение турнира столь высокого уровня стало возможным благодаря поддержке правительства Свердловской области и официальному партнерству АО "Хромпик", входящего в состав Группы компаний "Полипласт".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2