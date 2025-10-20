МТС представила новые возможности голосовой связи для абонентов в Самарской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении функционала голосовых вызовов для абонентов. Теперь пользователи могут отвечать на звонки с помощью текстовых сообщений в случаях, когда нет возможности поговорить с собеседником устно. Жители Самарской области могут использовать новый функционал звонков при общении с абонентами всех операторов связи.

Также теперь любой входящий и исходящий голосовой вызов можно будет сохранить в формате аудиозаписи или текстовой расшифровки. По данным исследования МТС, 53% абонентов делают рукописные или телефонные заметки во время разговора, чтобы не забыть важную информацию. Сервис "Интеллектуальная запись разговора" позволит жителям Самарской области не отвлекаться на написание заметок во время звонка и возвращаться к деталям беседы в любой момент. Все разговоры сохранятся автоматически в приложении "Мой МТС", а ненужные записи пользователь может самостоятельно удалить в приложении в разделе "Звонки". Функция работает на всех моделях смартфонов и кнопочных телефонов.

Кроме того, теперь абоненты смогут отклонять входящие вызовы и отвечать собеседнику текстовыми сообщениями, которые ему озвучит умный голосовой помощник. В чате будут появляться варианты ответов, контекстно подстраивающиеся под ход беседы. Пользователю остаётся выбрать подходящую реплику или напечатать ответ самостоятельно.

"Изучив потребности абонентов, МТС внедрила запись входящих и исходящих вызовов в формате аудио или текстовой расшифровки. Удобство и комфорт во время общения — это главные акценты, на которые мы опирались. В современном мире многозадачности у абонентов не всегда есть возможность общаться "голосом" или сразу ответить на звонок. Наши решения на основе ИИ — полезная альтернатива, которая пригодится как во время важных совещаний, на учебе или в больнице, так и в поездках, когда человек находится за рулем и не может разговаривать. Для людей с проблемами слуха наш ассистент может стать важным и удобным помощником для повышения качества жизни", — комментирует директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

По данным исследования МТС, 63% абонентов предпочитают использовать для заметок смартфон, планшет или компьютер, а 51% абонентов записывают детали разговоров от руки на бумагу. Женщины чаще мужчин делают заметки — среди них 66% предпочитают записывать детали, а среди мужчин таких 57%. Также исследование показало, что россияне не только записывают важные детали беседы, но и описывают свои чувства и переживания. Почти четверть абонентов делают заметки о своих эмоциях во время разговора — больше всего к этому склонны люди в возрасте 26-35 лет (28%), а меньше всего — 46-55 (всего 16%).