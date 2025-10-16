16+
"Виртуальный помощник" сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За девять месяцев этого года "Виртуальный помощник" Билайна общался со спамерами и мошенниками 160 млн минут, то есть примерно 111 тыс. дней, или более 300 лет. Всего с января по сентябрь он заблокировал около 1,4 млрд нежелательных вызовов, общее количество выявленных спам-звонков превысило 3 млрд. Группа быстрого реагирования оператора проанализировала данные о вредоносной активности и назвала самые распространенные схемы мошенничества.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Пик активности злоумышленников пришелся на июль, когда было заблокировано больше 190 млн опасных звонков. В топ популярных мошеннических схем вошли:

  • сообщение об угрозе безопасности от силового органа (МВД, ФСБ), госучреждения (Роскомнадзор), службы безопасности компании или сервиса ("Госуслуги", банк и т. д.);
  • обращение от управляющей компании по поводу замены ключей к домофону;
  • требование от поликлиники заменить физический медицинский полис на электронный;
  • звонок от почтовой или курьерской службы по поводу получения посылки или заказного письма;
  • предложение инвестировать в фонд — например, якобы аффилированный с "Газпромом";
  • звонок от пенсионного фонда или соцслужб по поводу перерасчета пенсии или других социальных выплат.

Чаще всего мошенники и спамеры звонят жителям южных регионов страны, на втором и третьем местах с небольшим разрывом — Центральный регион и Москва. При этом они обычно нацеливаются на людей старших поколений: средний возраст атакуемых клиентов-женщин составляет 51 год, мужчин — 46 лет. Большинство атак происходят в будни — судя по всему, в выходные злоумышленники предпочитают отдыхать. Однако это не повод ослаблять бдительность.

Группа быстрого реагирования Билайна создана для обеспечения информационной безопасности и экстренной помощи клиентам компании. Клиент, который подозревает, что он стал жертвой одной из этих или любой другой мошеннической схемы, может связаться с группой с помощью электронного консультанта Билайна по номеру 0611 или в чате мобильного приложения. Сотрудники подключаются в течение минуты, помогают понять, что произошло, и принять необходимые меры.

Чтобы снизить риски попасть на крючок и избавить от лишнего стресса себя и своих близких, особенно старших родственников, в приложении Билайна можно подключить PRO-версию сервиса "Моя безопасность" с усиленной ИИ-защитой. Во время потенциально опасных звонков искусственный интеллект анализирует звуковую волну и речевые маркеры — и прерывает разговор, если обнаруживает признаки мошенничества. ИИ-защита была запущена в сентябре, счет на атаки, выявленные с ее помощью, уже идет на сотни.

Также недавно Билайн добавил в PRO-версию бесплатную опцию "Запись звонков" — она уже доступна на Android-устройствах и в ближайшее время заработает на iPhone. При ее подключении оператор сохраняет аудиозапись каждого разговора с текстовой расшифровкой и краткой выжимкой — это новинка, которая пока не имеет аналогов на рынке. За расшифровку и подготовку краткого содержания разговоров отвечает собственное программное обеспечение Билайна.

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

