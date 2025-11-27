Клиенты Билайна чаще всего заходят на маркетплейсы во время обеда

Пользователи Билайна занимаются онлайн-шопингом в приложениях маркетплейсов преимущественно в обеденное время — с 12 до 14 часов. Такие результаты показал анализ обезличенных данных клиентов оператора к черной пятнице.
По данным Билайна, около 10% пользователей предпочитают совершать покупки или искать нужные вещи после работы, возможно, по дороге домой, — в период с 18 до 20 часов. Однако есть и те, кто вместо сна листает карточки товаров в онлайн-магазинах. Так, с полуночи до 4 часов в такие приложения заходят порядка 6% клиентов.
За год интерес к виртуальному шопингу вырос. Например, в сентябре клиенты провели на маркетплейсах больше 11 миллионов часов, это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Интересно, что мужчины и женщины тратят на это одинаковое время.
Совершать покупки для дома, семьи и личных потребностей удобно в интернете. Этой возможностью активно пользуются клиенты Билайна. Так, объем мобильных данных в онлайн-магазинах за год увеличился на 5% и достиг 2 миллионов гигабайт.
По случаю черной пятницы купить электронику по выгодной цене можно и в интернет-магазине Билайна. До 30.11.2025 на сайте доступны смартфоны, гаджеты и аксессуары со скидкой до 90%*.
*С 13.11.2025 по 30.11.2025 в интернет-магазине Билайна. Акция распространяется на ограниченное количество товаров. Территория и подробнее на beeline.ru.
В новости использованы данные за сентябрь 2024 и 2025 годов.
