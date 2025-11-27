16+
Сюжеты:
Связь МТС накрыла сетью LTE район, где расположен музей под открытым небом Клиенты Билайна чаще всего заходят на маркетплейсы во время обеда МТС накрыла сетью LTE томатный край Самарской области ИТ-холдинг Т1 и "Форсайт" объединяют усилия в области развития аналитики с применением ИИ Жители отдаленных регионов получили доступ сразу к мобильному и домашнему интернету

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Билайна чаще всего заходят на маркетплейсы во время обеда

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Пользователи Билайна занимаются онлайн-шопингом в приложениях маркетплейсов преимущественно в обеденное время — с 12 до 14 часов. Такие результаты показал анализ обезличенных данных клиентов оператора к черной пятнице.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

По данным Билайна, около 10% пользователей предпочитают совершать покупки или искать нужные вещи после работы, возможно, по дороге домой, — в период с 18 до 20 часов. Однако есть и те, кто вместо сна листает карточки товаров в онлайн-магазинах. Так, с полуночи до 4 часов в такие приложения заходят порядка 6% клиентов.

За год интерес к виртуальному шопингу вырос. Например, в сентябре клиенты провели на маркетплейсах больше 11 миллионов часов, это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Интересно, что мужчины и женщины тратят на это одинаковое время.

Совершать покупки для дома, семьи и личных потребностей удобно в интернете. Этой возможностью активно пользуются клиенты Билайна. Так, объем мобильных данных в онлайн-магазинах за год увеличился на 5% и достиг 2 миллионов гигабайт.

По случаю черной пятницы купить электронику по выгодной цене можно и в интернет-магазине Билайна. До 30.11.2025 на сайте доступны смартфоны, гаджеты и аксессуары со скидкой до 90%*.

*С 13.11.2025 по 30.11.2025 в интернет-магазине Билайна. Акция распространяется на ограниченное количество товаров. Территория и подробнее на beeline.ru.

В новости использованы данные за сентябрь 2024 и 2025 годов.

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

