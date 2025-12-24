В 2025 году Билайн каждые четверть часа выводил в эфир новую базовую станцию

Темпы развития сети Билайна в уходящем году стали рекордными. За год оператор запустил более 36 тыс. базовых станций — это примерно по 100 в день, — и около 5,3 тыс. новых сайтов.

Верный задаче быть с клиентами там, где им это нужно, Билайн стремится охватить максимум территории нашей огромной страны, обеспечив высокое качество связи на всей географии присутствия. За 2025 год покрытие LTE стало лучше для 22,4 млн жителей малых населенных пунктов, коттеджных поселков и садовых товариществ; сеть автодорог со стабильной связью приросла на 4,5 тыс. км.

Такие результаты оказались возможны в том числе благодаря реализации масштабной программы рефарминга — то есть перераспределения и переиспользования радиочастот. Рефарминг позволяет высвобождать часть частот, которые прежде были заняты связью прошлых поколений — 2G и 3G, под более современный и мощный стандарт 4G LTE.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайна:

"Билайн перевел диапазон 2100 МГц в сеть LTE уже в 80 субъектах Российской Федерации. В 28 из них в пользу LTE перераспределился весь спектр, который ранее использовался под технологию 3G. Обновленная сеть охватила почти 60% абонентской базы.

Но мы не ограничиваемся этим диапазоном, работаем и по другим частотным ресурсам. В частности, активно развиваем покрытие LTE 900, которое позволяет обеспечить доступ к услугам VoLTE и базовым интернет-сервисам даже внутри помещений, а также повысить качество связи на региональных автодорогах и в небольших отдаленных населенных пунктах. Покрытие LTE 900 частично или полностью охватывает уже 40 субъектов РФ.

Всё это делает Билайн лидером в вопросе проведения рефарминга 3G-сети и максимизации спектра в сети LTE в нашей стране. И мы, разумеется, не планируем останавливаться на достигнутом".