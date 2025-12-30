16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Уровень "Новогодний": "Ростелеком" и "Леста Игры" узнали, чем займутся геймеры на праздниках

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Геймеры активнее других жителей страны строят планы на предстоящие праздники: они планируют путешествовать, ходить в гости и заниматься спортом чаще, чем те, кто играми не увлекается. Такие результаты показал опрос 1 500 респондентов старше 18 лет, который провели "Игры Ростелеком" и "Леста Игры".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

По данным опроса, видеоигры — один из самых популярных видов новогоднего досуга, провести время за компьютером или приставкой планируют 46,8% участников опроса.

Почти 14,7% геймеров (без учета любителей мобильных игр) запланировали путешествие по России или за границу, еще 21,9% — внутри своего региона. Среди тех, кто не относит себя к геймерам, цифры на 4,3% и 4,1% ниже соответственно.

Геймеры чаще других планируют заниматься почти всеми видами распространенного в новогодние праздники досуга: ходить в гости (на 8% больше, чем среди респондентов, не связанных с играми), принимать гостей (+5,5%), заниматься спортом (+4,3%) и гулять (+3,1%).

Два вида досуга — настольные игры и шоппинг — оказались одинаково популярными. Единственный же вид новогоднего отдыха, который геймеры любят меньше остальных (на 13,2%), — посещение катков.

В целом те, кто увлекается играми, лучше представляют, чем они займутся на каникулах, лишь 15% ответили, что у них пока нет четкого плана, притом что намерение играть все выходные приравнивалось к его отсутствию. Среди негеймеров этот показатель в два раза выше (30,7%).

Борис Синицкий, операционный директор "Мира Танков":

"Разница в отношении к каникулам может быть связана с тем, что геймеры стремятся к ярким эмоциям и интересному времяпрепровождению как в виртуальных мирах, так и в мире реальном. У взрослых мужчин, играющих в такие игры, как "Мир Танков", часто есть семьи, поэтому им особенно важно подготовиться к новогодним праздникам лучше других. Они могут использовать выходные для того, чтобы не только насладиться любимыми играми, но и порадовать своих близких".

Антон Быковский, директор игрового направления "Ростелекома":

"Давно устарели стереотипы о любителях игр — это люди всех возрастов, многие из них семейные, они любят путешествовать, заниматься спортом и видеться с друзьями. Кроме того, исследования показывают, что видеоигры развивают стратегическое мышление и способности к многозадачности. Поэтому мы не удивлены, что по результатам нашего опроса геймеры тщательнее готовятся к праздникам и планируют много разных активностей. Ждем на платформе "Игры Ростелеком" всех, кто хочет развить свои навыки, не только геймерские, но и жизненные".

В топ-5 популярных у мужчин игр на предстоящие праздники вошли Counter-Strike, Dota, Minecraft, "Мир танков" и GTA. У женщин лидируют The Sims, Minecraft, Counter-Strike, GTA и Atomic Heart.

"Игры Ростелеком" — новая онлайн-платформа для геймеров, предоставляющая уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет игровой маркетплейс и лаунчер для партнеров из игровой индустрии.

Гид потребителя

