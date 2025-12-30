В Самаре открывается выставка цифрового искусства "Страна. Связь. Технологии" NUR NOW x T2

Т2, российский оператор мобильной связи, и фестиваль НУР открывают в Самаре 4 января всероссийскую выставку медиаискусства "Страна. Связь. Технологии" NUR NOW x T2. Проект объединяет художников из десятков стран, чтобы через язык цифрового искусства исследовать связь между традицией, идентичностью и технологическим будущим. Абоненты Т2 смогут посетить выставку с выгодой 30% по программе лояльности "Больше".
Масштабная выставка "Страна. Связь. Технологии" NUR NOW x T2 началась с городов Урала и продолжает свое путешествие по стране в городах Поволжья. Это совместный проект Т2 и независимого фестиваля цифрового искусства НУР. Коллаборация объединит художников со всего мира, чтобы рассказать о России как о живом пространстве, где переплетаются многовековые традиции, культурное многообразие и самые передовые технологии.
Жители Самары могут посетить выставку с 4 по 18 января в ТРК "Гудок", в историческом мультимедийном парке "Россия — моя история" (ул. Красноармейская, 131). Абоненты T2 получают специальные условия — 30% скидку на посещение выставки. Промокод со скидкой легко получить на сайте или мобильном приложении оператора в разделе программы лояльности "Больше". Помимо Самары, в январе с цифровым искусством можно познакомиться также в Казани.
Лайн-ап выставки сформировала команда независимого фестиваля НУР, который за пять лет объединил сотни медиахудожников со всего мира и в 2026 году состоится в Казани уже в шестой раз. Т2 поможет посетителям выставки оставаться на связи с цифровым искусством. Оператор традиционно поддерживает медиаискусство и не первый год становится технологическим партнером проектов НУР. На выставке "Страна. Связь. Технологии" NUR NOW x T2 оператор обеспечит не только техническую поддержку, но и метафоричный диалог, в котором технологии станут общим языком глобального обмена ценностями и смыслами.
Посетители выставки увидят оживающие портреты, преобразованные народные мотивы, родные пейзажи на стыке природного и цифрового, а также современные интерпретации древних образов. Произведения появятся на мультимедийных экранах, купольных и панорамных проекциях, создавая эффект погружения и стирая границы между физическим и виртуальным мирами. Каждый город предложит свой уникальный формат подачи: от масштабных иммерсивных инсталляций до интерактивных зон, где зритель сам становится частью художественного высказывания.
Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:
"Мы в Т2 верим, что технологии объединяют не только устройства, но и людей, культуры и идеи. Проект "Страна. Связь. Технологии" NUR NOW x T2 — это приглашение увидеть будущее через призму искусства и понять, как связь в самом широком смысле ведет нас к нему вместе. Мы хотим показать, что цифровая среда — не просто инструмент, а пространство для диалога, сопереживания и совместного творчества. Именно поэтому мы из года в год поддерживаем художников, которые через код, свет и звук рассказывают о том, что нас объединяет здесь и сейчас".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Сегодня технологии заметно меняют то, как создаётся и воспринимается искусство. Цифровые форматы дают художникам новые инструменты, а зрителям — другой, более личный опыт взаимодействия с культурой. Для Т2 участие в таких проектах — это способ поддержать развитие современного искусства в регионах и показать, что связь может быть не только инфраструктурой, но и важной частью творческого процесса".
Подробности — на сайте фестиваля.
Выставка последовательно движется от Урала до юга России. В новогодние праздники выставку смогут посетить в Челябинске (18 декабря-11 января), в Екатеринбурге (23 декабря — 11 января), Перми (26 декабря — 11 января), Казани (3–18 января) и Самаре (4–18 января). Потом экспозиция посетит Ставрополь (14–30 января) и завершится в Волгограде (7–22 марта).
