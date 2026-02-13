Самарский арбитраж приостановил производство по делу о возврате в бюджет 3,2 млрд руб. по проекту "Обход Тольятти"

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил ходатайство АО "Концессионная компания "Обход Тольятти" (КК "Обход Тольятти") и правительства Самарской области о приостановлении производства по делу о признании недействительным представления регионального Управления Федерального казначейства о возврате в бюджет трансферта в размере 3,25 млрд руб., выделенного в рамках проекта строительства обхода Тольятти, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на материалы суда.

Тяжба приостановлена до вступления в законную силу судебного акта по делу о признании недействительным представления Счетной палаты РФ от 30 мая 2025 года. Документ обязывает КК "Обход Тольятти" вернуть в бюджет ранее возмещенную из федерального бюджета сумму НДС в части, относящейся к затратам, профинансированным за счет бюджетных инвестиций в размере 14,3 млрд рублей.

В ноябре 2025 г. минтранс добился приостановления предписания Казначейства до разрешения смежного спора.

В обоснование своей позиции министерство указывало, что не располагает средствами для исполнения требований казначейства: на 2025 г. на выплату денежных требований по судебным спорам и исполнение судебных актов РФ в рамках дорожной деятельности предусмотрено порядка 73,1 млн рублей.

Еще одним аргументом стало опасение ведомства о возможном двойном платеже в бюджет по одному и тому же основанию.

Также сообщалось, что действие представления Счетной палаты РФ удалось приостановить и КК "Обход Тольятти". Суд учел финансовые показатели концессионера и пришел к выводу, что исполнение представления позволит "соблюсти баланс интересов сторон спора, предотвратит причинение ущерба заявителю, а также обеспечит исполнимость судебного акта".

Кроме того, оспорить представление Счетной палаты РФ от 30 мая 2025 г. пытается и самарский минтранс. Детали в материалах суда не раскрываются.

По данным картотеки арбитражных дел, в настоящее время дела по искам самарского минтранса и КК "Обход Тольятти" к Счетной палате РФ объединены в одно производство.

Напомним, "Обход Тольятти" — платная дорога. Ее построила одноименная концессионная компания, доля в которой принадлежит государственному ООО "Автодор — Платные дороги". Магистраль начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".

Движение по "Обходу Тольятти" открыли 16 июля 2024 года. До сентября проезд по ней был бесплатным. По информации регионального управления ГИБДД, среднесуточная интенсивность движения транспортных средств в тот период составляла более 15 тысяч. Это позволило разгрузить трассу М-5 "Урал" и сократить протяженность заторов.

Однако после того как на "Обходе Тольятти" начали взимать плату за проезд (это произошло 1 сентября), среднесуточная интенсивность движения машин уменьшилась до шести тысяч.

При этом концессионное соглашение, по которому строили "Обход Тольятти", критиковал губернатор Вячеслав Федорищев. Он называл его в числе тех, что нанесли ущерб экономике региона, и сообщал о подготовке иска против концессионера.

Также дважды критиковал это концессионное соглашение председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отмечал, что объект потребовал больших затрат, а бюджет региона теперь должен концессионеру 94 млрд руб., потому что вместо расчетного трафика в 36 тыс. автомобилей в сутки по мосту проезжает лишь 15 тыс. автомобилей, а сейчас и того меньше.

Некоторые политики высказывали мысли о том, что трассу "Обход Тольятти" следует передать на федеральный уровень. Однако пока обсуждалась поддержка.