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Транспорт Транспорт и связь

С 1 марта изменится плата за проезд по обходу Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 марта 2025 г. тариф за проезд по магистрали "Обход Тольятти" увеличится на 10-200 руб. в зависимости от категории машины и участка дороги, сообщил оператор дорожного проекта.

Для транспортных средств категории I:

  • от ПВП 1 у с. Троицкое до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" стоимость проезда возрастет на 10 руб. до 190 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 30 руб. и составит 300 руб.;
  • от ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" до ПВП 1 у с. Троицкое — на 10 руб. до 190 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 10 руб. и составит 130 руб.;
  • от ПВП 3 у с. Зеленовка до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" — на 10 руб. до 130 руб., до ПВП 1 у с. Троицкое — на 30 руб. до 300 рублей.

Для транспортных средств категории II:

  • от ПВП 1 у с. Троицкое до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" стоимость проезда возрастет на 30 руб. до 380 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 50 руб. до 600 руб.;
  • от ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" до ПВП 1 у с. Троицкое — на 30 руб. до 380 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 20 руб. до 260 руб.;
  • от ПВП 3 у с. Зеленовка до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" — на 20 руб. до 260 руб., до ПВП 1 у с. Троицкое — на 50 руб. до 600 рублей.

Для транспортных средств категории III:

  • от ПВП 1 у с. Троицкое до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" стоимость проезда повысится на 50 руб. до 760 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 100 руб. до 1200 руб.;
  • от ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" до ПВП 1 у с. Троицкое — на 50 руб. до 760 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 40 руб. до 520 руб.;
  • от ПВП 3 у с. Зеленовка до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" — на 40 руб. до 520 руб., до ПВП 1 у с. Троицкое — на 100 руб. до 1200 рублей.

Для транспортных средств категории IV:

  • от ПВП 1 у с. Троицкое до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" стоимость проезда возрастет на 90 руб. до 1150 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 200 руб. до 1800 руб.;
  • от ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" до ПВП 1 у с. Троицкое — на 90 руб. до 1150 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 60 руб. до 780 руб.;
  • от ПВП 3 у с. Зеленовка до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" — на 60 руб. до 780 руб., до ПВП 1 у с. Троицкое — на 140 руб. до 1800 рублей.
Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
Всего проголосовало: 804
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Последние комментарии

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

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