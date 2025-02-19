С 1 марта изменится плата за проезд по обходу Тольятти

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С 1 марта 2025 г. тариф за проезд по магистрали "Обход Тольятти" увеличится на 10-200 руб. в зависимости от категории машины и участка дороги, сообщил оператор дорожного проекта.