С 1 марта изменится плата за проезд по обходу Тольятти

С 1 марта 2025 г. тариф за проезд по магистрали "Обход Тольятти" увеличится на 10-200 руб. в зависимости от категории машины и участка дороги, сообщил оператор дорожного проекта.
Для транспортных средств категории I:
- от ПВП 1 у с. Троицкое до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" стоимость проезда возрастет на 10 руб. до 190 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 30 руб. и составит 300 руб.;
- от ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" до ПВП 1 у с. Троицкое — на 10 руб. до 190 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 10 руб. и составит 130 руб.;
- от ПВП 3 у с. Зеленовка до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" — на 10 руб. до 130 руб., до ПВП 1 у с. Троицкое — на 30 руб. до 300 рублей.
Для транспортных средств категории II:
- от ПВП 1 у с. Троицкое до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" стоимость проезда возрастет на 30 руб. до 380 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 50 руб. до 600 руб.;
- от ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" до ПВП 1 у с. Троицкое — на 30 руб. до 380 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 20 руб. до 260 руб.;
- от ПВП 3 у с. Зеленовка до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" — на 20 руб. до 260 руб., до ПВП 1 у с. Троицкое — на 50 руб. до 600 рублей.
Для транспортных средств категории III:
- от ПВП 1 у с. Троицкое до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" стоимость проезда повысится на 50 руб. до 760 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 100 руб. до 1200 руб.;
- от ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" до ПВП 1 у с. Троицкое — на 50 руб. до 760 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 40 руб. до 520 руб.;
- от ПВП 3 у с. Зеленовка до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" — на 40 руб. до 520 руб., до ПВП 1 у с. Троицкое — на 100 руб. до 1200 рублей.
Для транспортных средств категории IV:
- от ПВП 1 у с. Троицкое до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" стоимость проезда возрастет на 90 руб. до 1150 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 200 руб. до 1800 руб.;
- от ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" до ПВП 1 у с. Троицкое — на 90 руб. до 1150 руб., до ПВП 3 у с. Зеленовка — на 60 руб. до 780 руб.;
- от ПВП 3 у с. Зеленовка до ПВП 2 "ОЭЗ Тольятти" — на 60 руб. до 780 руб., до ПВП 1 у с. Троицкое — на 140 руб. до 1800 рублей.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.