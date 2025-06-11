Самарскую область обязали вернуть в бюджет РФ 3,2 млрд рублей за трассу "Обход Тольятти"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подало иск в арбитражный суд. Ведомство оспаривает представление регионального управления Федерального казначейства.

Судя по опубликованным в КАД ВАС материалам, дело связано со строительством платной трассы "Обход Тольятти". Концессионера — АО "Концессионная компания "Обход Тольятти" — привлекли к процессу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

В иске же указано следующее:

"Министерство обратилось в арбитражный суд с заявлением в котором просит признать недействительным пункт 1 описательной части представления управления Федерального казначейства по Самарской области от 20.02.2025 № 13 и пункт 1 мотивировочной части представления от 20.02.2025 № 13 в части требования к заявителю принять меры по устранению нарушения путем возврата в доход бюджета Самарской области для дальнейшего перечисления в федеральный бюджет средств бюджетного трансферта в сумме 3 254 355 683,33 рублей в срок не позднее 01.12.2025 года".

"Обход Тольятти" — платная дорога. Ее построила одноименная концессионная компания, доля в которой принадлежит государственному ООО "Автодор — Платные дороги". Магистраль начинается от пересечения с М-5 в районе Зеленовки и проходит в объезд трассы до села Троицкое Сызранского района. В состав объекта входят четырехполосный мост через Волгу и несколько транспортных развязок. Одна из них располагается у Зеленовки, вторая — на пересечении с трассой Тольятти — Ягодное, третья — на примыкании к дороге М-5 "Подъезд к Ульяновску".

Движение по "Обходу Тольятти" открыли 16 июля 2024 года. До сентября проезд по ней был бесплатным. По информации регионального управления ГИБДД, среднесуточная интенсивность движения транспортных средств в этот период составляла более 15 тысяч. Это позволило разгрузить трассу М-5 "Урал" и сократить протяженность заторов.

Однако после того, как на "Обходе Тольятти" начали взимать плату за проезд (это произошло 1 сентября), среднесуточная интенсивность движения машин уменьшилась до шести тысяч. На М-5, по информации правительства, вновь начали образовываться пробки. Это подвигло власти поднять вопрос о введении ограничений на движение грузовиков в районе Жигулевской ГЭС. Пока же региональный минтранс ограничился рекомендацией объезжать М-5 в районе Жигулевска и Тольятти. Одним из предложенных маршрутов стала трасса "Обход Тольятти".

При этом концессионное соглашение, по которому строили "Обход Тольятти", критиковал губернатор Вячеслав Федорищев. Он называл его в числе тех, что нанесли ущерб экономике региона, и сообщал о подготовке иска против концессионера.

Также дважды критиковал это концессионное соглашение председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отмечал, что объект потребовал больших затрат, а бюджет региона теперь должен концессионеру 94 млрд руб., потому что вместо расчетного трафика в 36 тыс. автомобилей в сутки по мосту проезжает лишь 15 тыс. автомобилей, а сейчас и того меньше.

Некоторые политики высказывали мысли о том, что трассу "Обход Тольятти" следует передать на федеральный уровень. Однако пока обсуждалась поддержка.

"Обход Тольятти" заметно разгрузил от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС и глобально помогает экспортному, промышленному, логистическому и туристическому потенциалу региона. Открытие новой автодороги — долгожданное для жителей Самарско-Тольяттинской агломерации событие. Но остается еще ряд финансовых вопросов. Региональные расходы на плату концедента, компенсацию затрат, связанных с удорожанием объекта, возвратом привлеченного инфраструктурного бюджетного кредита, в период с 2024 по 2037 г. составят более 91,5 млрд руб., при этом большая часть из них в размере 59 млрд руб. приходится на первые пять лет эксплуатации объекта. Сегодня рассмотрели возможность выделения бюджету Самарской области до 10 млрд руб. из федерального бюджета ежегодно с 2025 по 2031 гг. на реализацию проекта "Строительство Обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу" до момента снижения обязательных платежей со стороны региона до приемлемого уровня", — сообщал губернатор по итогам встречи с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным.