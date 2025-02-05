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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин обсудили развитие Самарской области

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

Фото: пресс-служба Марата Хуснуллина

"Самарская область хорошо показывает себя в строительной отрасли, уже не первый год сохраняя высокие темпы. Началась реализация проектов комплексного развития территории с градостроительным потенциалом 1 млн кв. метров жилья. Реализуются масштабные дорожные проекты. Так, в июле прошлого года президент открыл движение по обходу города Тольятти с мостом через Волгу. Эта дорога входит в состав международного коридора "Европа - Западный Китай". Кроме того, занимаемся обновлением общественного транспорта. За счет мер федеральной поддержки в Самарскую область с 2020 года поставлено 306 автобусов и 22 троллейбуса" - сказал Марат Хуснуллин.

На встрече рассматривался ход строительства станции метро "Театральная", для чего был выделен инфраструктурный бюджетный кредит. Вице-премьер отметил важность этого проекта для повышения мобильности жителей и в целом комплексного развития Самары.

Еще одна тема встречи - проект "Строительство автомобильной дороги - Обход г. Тольятти", который был сдан в эксплуатацию в 2024 году. В настоящее время там ведется строительство необходимой дорожной инфраструктуры на обходе города Тольятти.

"Обход Тольятти" заметно разгрузил от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС и глобально помогает экспортному, промышленному, логистическому и туристическому потенциалу региона. Открытие новой автодороги - долгожданное для жителей Самарско-Тольяттинской агломерации событие. Но остается еще ряд финансовых вопросов. Региональные расходы на плату концедента, компенсацию затрат, связанных с удорожанием объекта, возвратом привлеченного инфраструктурного бюджетного кредита, в период с 2024 по 2037 г. составят более 91,5 млрд руб., при этом большая часть из них в размере 59 млрд руб. приходится на первые пять лет эксплуатации объекта. Сегодня рассмотрели возможность выделения бюджету Самарской области до 10 млрд руб. из федерального бюджета ежегодно с 2025 по 2031 гг. на реализацию проекта "Строительство Обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу" до момента снижения обязательных платежей со стороны региона до приемлемого уровня", - сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Стороны также обсудили предстоящую работу региона в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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