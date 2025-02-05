Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин обсудили развитие Самарской области

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

"Самарская область хорошо показывает себя в строительной отрасли, уже не первый год сохраняя высокие темпы. Началась реализация проектов комплексного развития территории с градостроительным потенциалом 1 млн кв. метров жилья. Реализуются масштабные дорожные проекты. Так, в июле прошлого года президент открыл движение по обходу города Тольятти с мостом через Волгу. Эта дорога входит в состав международного коридора "Европа - Западный Китай". Кроме того, занимаемся обновлением общественного транспорта. За счет мер федеральной поддержки в Самарскую область с 2020 года поставлено 306 автобусов и 22 троллейбуса" - сказал Марат Хуснуллин.

На встрече рассматривался ход строительства станции метро "Театральная", для чего был выделен инфраструктурный бюджетный кредит. Вице-премьер отметил важность этого проекта для повышения мобильности жителей и в целом комплексного развития Самары.

Еще одна тема встречи - проект "Строительство автомобильной дороги - Обход г. Тольятти", который был сдан в эксплуатацию в 2024 году. В настоящее время там ведется строительство необходимой дорожной инфраструктуры на обходе города Тольятти.

"Обход Тольятти" заметно разгрузил от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС и глобально помогает экспортному, промышленному, логистическому и туристическому потенциалу региона. Открытие новой автодороги - долгожданное для жителей Самарско-Тольяттинской агломерации событие. Но остается еще ряд финансовых вопросов. Региональные расходы на плату концедента, компенсацию затрат, связанных с удорожанием объекта, возвратом привлеченного инфраструктурного бюджетного кредита, в период с 2024 по 2037 г. составят более 91,5 млрд руб., при этом большая часть из них в размере 59 млрд руб. приходится на первые пять лет эксплуатации объекта. Сегодня рассмотрели возможность выделения бюджету Самарской области до 10 млрд руб. из федерального бюджета ежегодно с 2025 по 2031 гг. на реализацию проекта "Строительство Обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу" до момента снижения обязательных платежей со стороны региона до приемлемого уровня", - сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Стороны также обсудили предстоящую работу региона в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".