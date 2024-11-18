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Общество

На Жигулевской ГЭС вновь ограничат движение транспорта

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 ноября, на оперативном совещании правительства Самарской области обсудил ситуацию с пробками на трассе М-5 "Урал" в районе Жигулевской ГЭС и обеспечения безопасности на дороге. Судя по информации, которую озвучил глава минтранса Сергей Карпов, там вновь планируется ограничить движение.

"Был на месте, определили причинно-следственную связь заторов, опасных участков, подняли историю ограничения движений. После переговоров с ГИБДД и "Поволжуправтодором" принято решение ограничить движение грузового транспорта с 06:00 до 22:00. Сейчас проходят формальные процедуры по оформлению этого решения", — рассказал Сергей Карпов.

Проблема пробок для участка М-5 в районе Жигулевской ГЭС не нова. Чаще всего ситуация обостряется летом с ростом автомобильного потока на юг и передвижений тольяттинских дачников. Поэтому практически каждое лето вводят ограничения для грузовиков.

В этом июле негативно повлиял на обстановку и ремонт дороги на ГЭС. Кроме того, продолжается строительство путепровода в районе Жигулевска.

Разгрузить дорогу удалось за счет открытия трассы "Обход Тольятти". Однако с 1 сентября проезд по ней стал платным, что привело к уменьшению трафика в 2 раза. То есть водители предпочитают пользоваться бесплатным маршрутом, который пролегает через Жигулевскую ГЭС.

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