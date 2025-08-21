В историческом центре Самары 22 августа будет ограничено движение

В пятницу, 22 августа, Самара присоединится к празднованию Дня государственного флага России.
В связи с этим с 12:00 до 23:59 будет действовать ограничение движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, на следующих участках улично-дорожной сети:
- по ул. Чапаевской, от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.
Также на вышеуказанных участках с 17:00 21 августа до 23:00 22 августа будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Городской пассажирский транспорт – автобусы и трамваи – будет следовать по своим обычным трассам.
