Образование Общество

Учебные заведения Самарской области победили в конкурсе команд вузов Общества "Знание"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 18 декабря, в Национальном центре "Россия" состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности. Наградами были отмечены 29 команд в 8 номинациях, в том числе 3 учебных заведения Самарской области. Проект реализуется Обществом "Знание" совместно с Минобрнауки России при поддержке Росмолодежи.

Фото: Российское общество "Знание"

Всего конкурс собрал 866 заявок от вузовских команд по молодежной политике из 82 регионов России, в том числе 18 заявок из 8 вузов и филиалов Самарской области. По результатам экспертной оценки в шорт-лист вошло 3 команды региона: на завершающем этапе конкурса они провели очные выступления в вузах и защитили свои практики перед почетным жюри.

Финалистов конкурса поприветствовала заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

"Хочу сказать большое спасибо коллегам из Общества "Знание" за то, что они предложили идею конкурса команд вузов по молодежной политике, и поблагодарить коллег из Министерства науки и высшего образования за то, что мы решились его сделать. В конкурсе приняли участие 866 команд — это большая сила и мощь. А искренние эмоции участников подсказывают, что мы выбрали верное направление. Благодаря конкурсу всероссийский конгресс по молодежной политике и воспитательной деятельности вышел на новый уровень: мы еще больше сплотились, стали сильнее и амбициознее. С запуском конкурса мы поставили себе по-настоящему высокую планку, но это не предел — мы точно будем двигаться дальше", — обратилась к участникам Ольга Петрова.

Генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль поздравил победителей конкурса с его успешным завершением и отметил значимость полученных результатов.

"Во-первых, хочется поделиться радостью, что у нас с вами вместе получилось создать, организовать и провести такой конкурс. Ведь это способ показать, как важно то, что вы делаете — какой огромный вклад вносите в то, чтобы молодой человек в вузе не только получал образование, осваивал профессию, но и находил жизненный путь, укреплял ценности, нравственные ориентиры, веру в себя. Изучая материалы конкурса, мы поняли, насколько сильные команды в российских вузах. И многому даже нам — сотрудникам, лекторам Общества "Знание" — хочется у вас поучиться. Это еще один результат конкурса. Возможно, мы создадим банк наиболее успешных практик, которые станут подспорьем и для нас, и для просветителей, и для ваших коллег во всех вузах. Я хочу, чтобы вы знали, что Общество "Знание" всегда было, есть и будет вашим надежным партнером в этой работе", — сказал Максим Древаль.

Лучшим в номинации "Спорт и туризм" стал Поволжский государственный университет сервиса. Победителем в номинации "Медиа и творчество" — филиал Самарского государственного технического университета в г. Сызрань. Награды за победу в номинации "Профориентационная работа и работа с выпускниками" получил Приволжский государственный университет путей сообщения. Награждение команд-победителей состоялось в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованного Министерством науки и высшего образования РФ.
Конкурс команд вузов способствует развитию основных направлений молодежной политики в России. Он направлен на создание условий для организации и проведения просветительской деятельности, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, а также на повышение качества просветительской деятельности образовательных организаций высшего образования России. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

