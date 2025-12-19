В Самаре пресекли деятельность несанкционированного елочного базара

В Самаре на ул. Магистральной во время профилактического рейда полицейские пресекли деятельность несанкционированного елочного базара, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

32-летний продавец осуществлял торговлю хвойными деревьями (сосны) без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и вне мест, официально определенных органами местного самоуправления или исполнительной власти Самарской области.

Полицейскими в отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ. Из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение муниципальному предприятию 52 дерева.

Кроме того, материалы проверки направлены в административную комиссию Кировского внутригородского района городского округа Самара для рассмотрения вопроса о привлечении нарушителя к административной ответственности за нарушение ст. 6.1 Закона Самарской области от 01.11.2011 № 115‑ГД.