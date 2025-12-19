16+
Общество

Движение по трассе "Обход Тольятти" временно ограничено

ТОЛЬЯТТИ. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 19 декабря, временно ограничили движение по трассе "Обход Тольятти", сообщает в Telegram-канале платной дороги.

"В целях обеспечения безопасности водителей мы вынуждены временно ограничить движение по обходу Тольятти", — говорится в сообщении.

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения. 

