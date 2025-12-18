16+
КуйбышевАзот определил получателей стипендий для талантливых школьников и студентов

ТОЛЬЯТТИ. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
КуйбышевАзот подвел итоги стипендиального конкурса среди талантливых школьников и студентов, активно изучающих химию. В 2025 году ряды участников благотворительной программы пополнили еще 35 стипендиатов. Наибольшую активность в конкурсе продемонстрировали ученики тольяттинских гимназий № 35, 39, 77, школ № 41, 10 и лицея № 60.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Благотворительная программа, реализуемая ПАО "КуйбышевАзот" совместно с благотворительным фондом "Фонд Тольятти", носит имя Ивана Андреевича Красюка — первого генерального директора предприятия. С 2009 года её участниками стали более 500 юных химиков. Это ученики тольяттинских школ и студенты Тольяттинского химико-технологического колледжа (ТХТК) — победители олимпиад, участники научных конференций и форумов.

Стипендиальные программы ПАО "КуйбышевАзот" направлены на поддержку талантливых и целеустремленных подростков, для которых химия — любимая наука, позволяющая им делать уверенные шаги к своей будущей профессии. Успешное знание предмета уже позволило многим ребятам стать студентами престижных учебных заведений, а кому-то уже получить профильное образование. География ВУЗов, которые выбирают школьники — участники стипендиальной программы достаточно широка.

Многие из студентов ТХТК — победителей конкурса уже связали свою трудовую карьеру с КуйбышевАзотом, постигая азы профессии в группах целевой подготовки. Такие результаты и такое отношение к любимому предмету — это, прежде всего, заслуга преподавателей, сумевших привить своим ученикам любовь к химии и желание получать новые знания.

Программа расширяется благодаря именным стипендиям имени заслуженных ветеранов завода. С 2020 года двум лучшим студентам Тольяттинского химико-технологического колледжа вручается именная стипендия Анатолия Аркадьевича Огаркова — члена Совета директоров ПАО "КуйбышевАзот", Заслуженного химика РФ, Почетного гражданина городского округа Тольятти, который с 2020 года ежегодно направляет средства на выплату стипендий талантливым студентам Тольяттинского химико-технологического колледжа.

Стипендия имени Виталия Васильевича Васильева — Почетного нефтехимика РФ, Почетного химика РФ и Заслуженного ветерана "КуйбышевАзота", который возглавлял проектно-конструкторский центр и 37 лет проработал на предприятии, была инициирована его сыном — Андреем Витальевичем Васильевым и вручается лучшим из лучших студентов вот уже четвертый год.

Татьяна Герасименко, директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот":

"Стипендиальная программа — отличная возможность для школьников и студентов определиться с выбором будущей профессии и, что немаловажно, получить финансовую поддержку. Сегодня на предприятии работают различные программы, которые помогают ребятам строить свой профессиональный путь в родном городе. "КуйбышевАзот" предоставляет такую возможность — наши двери открыты для школьников и студентов, которым интересен мир большой химии и готовых к знакомству с предприятием".

