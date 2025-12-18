16+
Экономика и бизнес

В Самарской области более 900 предпринимателей приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН. Чтобы помочь предпринимателям подготовиться и адаптироваться к корректировкам законодательства, областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" развернули информационную, образовательную и консультационную поддержку представителей МСП. Только в декабре участниками мероприятий, посвященных изменениям в налогообложении, стали более 900 представителей бизнеса Самарской области.

Фото: минэкономразвития Самарской области

"Для нас важно помочь субъектам малого и среднего бизнеса проанализировать свою работу и адаптироваться к нововведениям. На базе Центров "Мой бизнес" предприниматели могут получить образовательную и консультационную поддержку по вопросам бухгалтерского и налогового учета, что поможет им лучше ориентироваться в изменениях налогового законодательства", — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

В центре "Мой бизнес" прошла открытая встреча с представителями УФНС России по Самарской области. Ее участники вместе с экспертами налоговой службы разобрали ключевые изменения в налоговом законодательстве, важные аспекты документооборота при работе с НДС, определились с налоговыми режимами на 2026 год.

"Встречи такого формата очень нужны, это возможность узнать достоверную информацию у специалистов и задать волнующие вопросы. Рекомендую коллегам посещать подобные встречи, — рассказала индивидуальный предприниматель Татьяна Воронцова. — Грядут серьезные изменения для бизнеса, и некоторые моменты из сегодняшней встречи пригодятся мне для выстраивания дальнейшей работы".

"Я начинающий предприниматель и налоговые изменения, пусть и не в полной мере, но коснутся моего швейного бизнеса. Было содержательное, информативное общение, что важно — напрямую с представителями налоговой службы, и это дает гарантию проверенной информации и надежность рекомендаций", — добавила предприниматель Ольга Чвырова.

Следующее мероприятие, которое пройдет в региональном центре "Мой бизнес" 23 декабря, будет посвящено переходу бизнеса на новый налоговый режим — автоматизированную систему налогообложения. К участию приглашены представители УФНС России по Самарской области, которые расскажут, как и кому можно перейти на АУСН и ответят на вопросы предпринимателей.

"Корректировки в сфере налогового законодательства направлены на то, чтобы обеспечить ключевые приоритеты страны, к которым относятся выполнение социальных обязательств перед населением, финансовое обеспечение потребностей оборонной сферы и безопасности, социальная поддержка семей участников специальной военной операции, достижение национальных целей развития, определенных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", — ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев.

Губернатор дал поручение отраслевым министерствам предусмотреть необходимые резервы, чтобы оперативно помогать малым и средним предпринимателям преодолевать возможные экономические последствия введения новой системы. "В нужный момент поддержать предприятия, с тем чтобы они дальше были экономически сильнее", — подчеркнул глава региона.

Регистрация на очередную встречу в центре "Мой бизнес" по ссылке.

В центрах "Мой бизнес" Самарской области предприниматели также могут получить индивидуальную консультацию по выбору правовой формы регистрации бизнеса и режима налогообложения. Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно на едином портале mybiz63.ru.
Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

