В Самарской области более 900 предпринимателей приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении

С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН. Чтобы помочь предпринимателям подготовиться и адаптироваться к корректировкам законодательства, областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" развернули информационную, образовательную и консультационную поддержку представителей МСП. Только в декабре участниками мероприятий, посвященных изменениям в налогообложении, стали более 900 представителей бизнеса Самарской области.
"Для нас важно помочь субъектам малого и среднего бизнеса проанализировать свою работу и адаптироваться к нововведениям. На базе Центров "Мой бизнес" предприниматели могут получить образовательную и консультационную поддержку по вопросам бухгалтерского и налогового учета, что поможет им лучше ориентироваться в изменениях налогового законодательства", — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
В центре "Мой бизнес" прошла открытая встреча с представителями УФНС России по Самарской области. Ее участники вместе с экспертами налоговой службы разобрали ключевые изменения в налоговом законодательстве, важные аспекты документооборота при работе с НДС, определились с налоговыми режимами на 2026 год.
"Встречи такого формата очень нужны, это возможность узнать достоверную информацию у специалистов и задать волнующие вопросы. Рекомендую коллегам посещать подобные встречи, — рассказала индивидуальный предприниматель Татьяна Воронцова. — Грядут серьезные изменения для бизнеса, и некоторые моменты из сегодняшней встречи пригодятся мне для выстраивания дальнейшей работы".
"Я начинающий предприниматель и налоговые изменения, пусть и не в полной мере, но коснутся моего швейного бизнеса. Было содержательное, информативное общение, что важно — напрямую с представителями налоговой службы, и это дает гарантию проверенной информации и надежность рекомендаций", — добавила предприниматель Ольга Чвырова.
Следующее мероприятие, которое пройдет в региональном центре "Мой бизнес" 23 декабря, будет посвящено переходу бизнеса на новый налоговый режим — автоматизированную систему налогообложения. К участию приглашены представители УФНС России по Самарской области, которые расскажут, как и кому можно перейти на АУСН и ответят на вопросы предпринимателей.
"Корректировки в сфере налогового законодательства направлены на то, чтобы обеспечить ключевые приоритеты страны, к которым относятся выполнение социальных обязательств перед населением, финансовое обеспечение потребностей оборонной сферы и безопасности, социальная поддержка семей участников специальной военной операции, достижение национальных целей развития, определенных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", — ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев.
Губернатор дал поручение отраслевым министерствам предусмотреть необходимые резервы, чтобы оперативно помогать малым и средним предпринимателям преодолевать возможные экономические последствия введения новой системы. "В нужный момент поддержать предприятия, с тем чтобы они дальше были экономически сильнее", — подчеркнул глава региона.
Регистрация на очередную встречу в центре "Мой бизнес" по ссылке.
В центрах "Мой бизнес" Самарской области предприниматели также могут получить индивидуальную консультацию по выбору правовой формы регистрации бизнеса и режима налогообложения. Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно на едином портале mybiz63.ru.
Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...
... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает