МТС запустила новогоднюю акцию на смартфоны TECNO

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Цифровая экосистема МТС объявляет о старте новой акционной программы в своей розничной сети. С 15 декабря по 31 января покупатели смартфонов TECNO с абонементом на связь смогут получить скидку до 5000 рублей. Воспользоваться предложением можно во всех регионах присутствия МТС.

Фото: предоставлено МТС

Акция распространяется на популярные модели смартфонов бренда, такие как TECNO Camon 40, TECNO Camon 40 Pro, TECNO Spark 40C, TECNO Spark 40, TECNO Spark 40 Pro, TECNO Pova 7 Neo и TECNO Spark Go 2. Размер скидки зависит от модели и составляет от 2 до 5 тысяч рублей. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно оформить смартфон вместе с одним из тарифов МТС.

Стоимость смартфонов в МТС без учета скидки:

  • TECNO Camon 40 — 21 990 рублей (скидка 5000 рублей);
  • TECNO Camon 40 Pro — 24 990 рублей (скидка 5000 рублей);
  • TECNO Spark 40C 8/128 ГБ — 11 990 (скидка 3500 рублей);
  • TECNO Spark 40C 8/256 ГБ — 12 990 (скидка 4000 рублей);
  • TECNO Spark 40 8/256 ГБ — 14 990 (скидка 2000 рублей);
  • TECNO Spark 40 Pro — 17 990 (скидка 3000 рублей);
  • TECNO Pova 7 Neo — 19 990 (скидка 4000 рублей);
  • TECNO Spark Go 2 — от 7 990 (скидка 2000 рублей).

"В преддверии новогодних праздников покупатели традиционно обращают внимание на технику, которая может стать полезным подарком или обновлением для себя. Смартфоны — один из самых востребованных сегментов, и мы стремимся, чтобы в наших салонах клиенты могли легко подобрать устройство под свои задачи и привычки. Для нас важно, чтобы покупка проходила комфортно, а все необходимые решения, от выбора модели до подключения связи, были доступны в одном месте и на выгодных условиях", — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

По итогам января-ноября 2025 года доля смартфонов TECNO занимает 12% от всех продаж в розничной сети МТС. Средняя цена устройств составляет 10,3 тыс. рублей. Наиболее часто смартфоны бренда приобретают в Москве (11%), Санкт-Петербурге (9%), Екатеринбурге (5%), Самаре (4%), Уфе и Новосибирске (по 2%).

Гид потребителя

