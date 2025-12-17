16+
Общество

Названа реальная численность населения Самары

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре проживает больше людей, чем указано в статистике. Об этом в рамках стратегической сессии, посвященной разработке единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования, заявила заместитель директора во вопросам экономики градостроительства ООО "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства" (НИИ ПГ) Ольга Друзина.

Фото: Александра Ламзина

По ее словам, оценка численности населения — самый главный показатель с позиции диагностики перспектив развития города. Официальная статистика демонстрирует отток жителей. За последние 15 лет население сократилось на 10 тысяч человек и составило 1,15 млн человек. Однако анализ данных сотовых операторов показал, что жителей больше. В ночное время общее число составляет 1,21 млн человек. Днем показатель увеличивается до 1,22 млн за счет тех, кто приезжает в город на работу из других локаций.

Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Самары будет представлять собой новый генеральный план и правила землепользования и застройки. В нем будет обозначено, где и что можно строить, какие общественные пространства и рекреационные зоны будут развивать, какие объекты социальной и транспортной инфраструктуры планируется построить. Разработкой проекта занимается НИИ ПГ.

"То есть реальное число жителей больше показателя, указанного в статистике. Это говорит о том, что население не сокращается, и есть демографический потенциал", — отметила Ольга Друзина.

На основе этих данных специалисты будут составлять прогноз численности населения, который ляжет в основу территориального планирования и градостроительного зонирования. Однако будут учитывать и жителей Волжского района, который делает существенный вклад в демографический потенциал Самары. Согласно официальной статистике, население муниципалитета составляет 1,32 млн человек. Анализ данных сотовых операторов показывает, что днем там находится 1,82 млн человек, а ночью — 1,94 млн человек.

"Это уникальная для страны ситуация. Вокруг Самары есть Волжский район, и вместе они представляют собой единый организм за счет передвижения населения. Грубо говоря, Самара вышла за пределы своих границ — в Волжский район", — объяснила Ольга Друзина.

В состав Волжского района входят новые микрорайоны Южный город и Кошелев-Парк, где продолжается активное жилищное строительство. Их развитие обуславливает близость к Самаре. Как правило, жители микрорайона ездят на работу в город, в результате чего, в частности, возникли проблемы обеспечения транспортного сообщения, которые пытаются решить годами. Обсуждалось и объединение Самары с микрорайонами, но до дела так и не дошло. Хотя власти называют это логичным решением. 

