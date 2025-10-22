16+
"Было бы логично": вице-мэр - об объединении Самары с Южным городом и Кошелев-Парком Стратегию развития Самары планируют принять в конце ноября У Самары собираются забрать полномочия по управлению финансами "Мы вместе делаем жизнь в городе более комфортной": как будет работать дума Самары Губернатор отправил в отставку главу Кинельского района

Муниципалитеты Власть и политика

"Было бы логично": вице-мэр - об объединении Самары с Южным городом и Кошелев-Парком

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 251
Первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова высказала мнение об объединении города с микрорайонами Южный город и Кошелев-Парк, которые территориально относятся к Волжскому району. Произошло это в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города, который прошел в пресс-центре "Комсомольской правды".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Участники дискуссии не раз упоминали, что данные микрорайоны хоть официально и не относятся к Самаре, но их население работает в городе и соответственно постоянно сюда приезжает. Отсюда возникают и проблемы с транспортной доступностью, и необходимость ее развивать.

На вопрос о том, планируется ли объединение Самары с Южным городом и Кошелев-Парком, Юлия Ашуркова ответила следующее:

"Было бы очень логично и комфортно с целью дальнейшего системного развития и Волжского района, и Самары, их объединить. Но для этого нужно согласие большинства жителей. Нужно понимать, что Волжский район — сельский. Поэтому большинство жителей имеют соответствующие льготы по ЖКХ, зарплаты социальные и тому подобное. Мы работаем с людьми и слышим их запросы. В моменте такое объединение пока не обсуждается. Сейчас мы плотно работаем с Волжским районом на предмет совместного развития приграничных территорий".

Среди плюсов объединения Самары с Южным городом и Кошелев-Парком вице-мэр отметила удобство транспортного каркаса, формирование единого бюджета, единой системы планирования:

"С точки зрения градостроительной, и с точки зрения стратегического развития, несомненно, да: сделать это было бы очень круто. Но прямо сейчас взмахнуть волшебной палочной и объединить город и район — слишком смело".

Вопрос объединения Самары с Южным городом и Кошелев-Парком поднимался, когда губернатором был Дмитрий Азаров. Однако резко против этого выступили жители микрорайонов, особенно Южного города. Поэтому данный вопрос поставили на паузу.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

